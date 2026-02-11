Overwatch schlägt Marvel Rivals auf Steam: 126.000 Spieler beim Season-1-Relaunch

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Overwatch 2 heißt ab sofort nur noch Overwatch. Seit dem 10. Februar 2026 läuft Season 1 des neu aufgestellten Helden-Shooters und der Neustart hat direkt eingeschlagen. Laut SteamDB verzeichnete das Spiel am ersten Tag über 126.000 gleichzeitige Nutzer auf Steam. Ein neuer Rekord für den Titel – und erstmals genug, um Marvel Rivals zu überholen, das zur selben Zeit auf rund 78.000 Nutzer kam.

Was hinter dem Relaunch steckt

Das Streichen des „2″ ist kein kosmetischer Trick. Blizzard hat das Spiel grundlegend umgebaut. Season 1 bringt fünf neue Charaktere auf einen Schlag: Domina, Emre, Mizuki, Anran und der langersehnte Fan-Liebling Jetpack Cat. Das war in der Geschichte des Spiels noch nie der Fall. Dazu kommt ein vollständig überarbeitetes Interface, neue Helden-Unterrollen mit eigenen Passivfähigkeiten, ein frischer Conquest-Event und eine jahresübergreifende Story unter dem Titel „Reign of Talon“.

Die Geschichte soll sich über sechs Seasons entfalten, ähnlich wie Fortnite sein Universum jährlich erneuert. Spieledirektor Aaron Keller bezeichnete das Update als „das ambitionierteste Launch-Event, das wir je hatten“ – vermied aber bewusst das Wort Relaunch. Für ihn ist es eine Weiterentwicklung, kein Neustart.

Wirklich gewonnen – oder nur ein Moment?

Hier ist die wichtige Einordnung. Der Steam-Vergleich zeigt nur einen Teil des Bildes. Overwatch hat seit jeher eine große Spielerbasis auf Battle.net, die in diesen Zahlen nicht auftaucht. Marvel Rivals hingegen läuft vor allem über Steam. Ein direkter Vergleich hinkt also die Zahlen machen Overwatch nicht automatisch zur größeren Plattform.

Trotzdem ist der Moment symbolisch bedeutsam. Nach einem jahrelangen Rückgang, der nach dem Start von Marvel Rivals im Dezember 2024 seinen Tiefpunkt erreichte, hat Blizzard die Kurve gekriegt. Wie der Konkurrenzkampf zwischen beiden Helden-Shootern weitergeht, erfahrt ihr bei uns. Schaut gerne in folgende Artikel rein: Marvel Rivals vs. Overwatch 2 – Muss ein Helden-Shooter sterben? und Overwatch 2 heißt nur noch Overwatch.

Bis Ende 2026 plant Blizzard insgesamt zehn neue Charaktere, eine sich verändernde Spielwelt und einen vollständig integrierten Story-Tab im Spiel. Ob Overwatch die Dynamik halten kann, wird sich zeigen, aber der erste Schritt ist gemacht.

