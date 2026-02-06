Overwatch 2 heißt nur noch Overwatch – Blizzard benennt Spiel um

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Spatzen haben es schon lange von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es offiziell. Overwatch 2 heißt nur noch Overwatch. Blizzard hat den Helden-Shooter, der seit 2022 Overwatch 2 hieß, wieder unbenannt. Die Namensänderung bedeutet nicht, dass Overwatch 2 plötzlich wieder das Gameplay des Spiels von 2016 bietet, sondern soll den Season-Start für 2026 markieren.

Ursprünglicher Artikel vom 29. März 2025:

Overwatch 2 bald ohne „2“ im Namen? – Leak deutet auf Änderung hin!

Blizzard könnte bald einen drastischen Schritt für Overwatch 2 gehen: Laut einem aktuellen Leak könnte der Shooter bald wieder einfach Overwatch heißen. Neue Informationen deuten darauf hin, dass die „2“ aus dem Titel gestrichen wird. Doch was steckt dahinter?

Warum könnte Overwatch 2 umbenannt werden? Ein Leak enthüllte (via SkaVorah auf „X.com„), dass die klassischen Skins aus Overwatch 1 nun als „Classic“ bezeichnet werden, während die Overwatch 2-Skins den neuen Namen „Valorous“ tragen. Diese Änderung könnte ein Hinweis darauf sein, dass Blizzard die Marke Overwatch 2 aufgibt und das Spiel wieder unter dem ursprünglichen Namen weiterführt.

Viele Spieler fragen sich: Was war überhaupt der Sinn des „Sequels“, wenn das Spiel nun quasi wieder zurückgesetzt wird? Bereits seit der Veröffentlichung gab es Kritik daran, dass Overwatch 2 keine echte Fortsetzung sei, sondern eher eine große Überarbeitung des Originals.

Overwatch 2 : Mehr als nur eine Namensänderung?

Neben der möglichen Umbenennung bringt der Leak weitere spannende Infos:

Neue Skins für die kommende Season

Frische kompetitive Skins für den Ranked-Modus

Details zu den geplanten Helden-Bans

Ein Crossover-Event mit Gundam

Besonders das Gundam-Crossover sorgt für Aufsehen. Fans spekulieren bereits, welche Helden passende Skins bekommen könnten. Vielleicht sieht man bald einen Reinhardt im Mecha-Look oder eine D.Va, die ihrem Anime-Vorbild noch ähnlicher wird.

Was bedeutet das für die Zukunft von Overwatch?

Sollte Blizzard tatsächlich den Namen Overwatch 2 fallen lassen, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass das Studio den ursprünglichen Plan hinter der Fortsetzung endgültig begräbt. Ursprünglich sollte Overwatch 2 ein umfangreiches PvE-Erlebnis bieten, doch dieses Feature wurde größtenteils gestrichen.

Viele Fans hatten sich ein echtes Sequel gewünscht, das nicht nur kleine Gameplay-Änderungen bringt, sondern auch neue Spielmodi und eine tiefere Story. Falls das Spiel jetzt offiziell wieder Overwatch heißt, könnte es sein, dass Blizzard in Zukunft Updates einfach als größere Patches veröffentlicht – ähnlich wie es DOTA 2 oder Counter-Strike 2 gemacht haben.

Ob und wann Blizzard die Namensänderung offiziell bestätigt, bleibt abzuwarten.

