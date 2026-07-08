Overwatch erholt sich – doch ein großes Problem bleibt bestehen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach schwierigen Jahren scheint Overwatch langsam wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden. Neue Helden, regelmäßige Updates und frische Events locken immer mehr Spieler zurück auf die Server. Besonders auf Steam macht sich dieser Aufwärtstrend bemerkbar. Trotz der positiven Entwicklung bleibt jedoch ein großes Problem bestehen: Viele Fans kritisieren weiterhin die hohen Preise im Ingame-Shop.

Die jüngsten Zahlen zeigen, dass Overwatch wieder deutlich aktiver gespielt wird als noch vor einem Jahr. Im Juni 2026 erreichte der Hero-Shooter laut Steam Charts einen Höchstwert von über 102.000 gleichzeitigen Spielern. Zum Vergleich: Zwischen Anfang 2025 und Anfang 2026 bewegte sich das Spiel häufig nur im Bereich von 35.000 bis 50.000 gleichzeitigen Spielern. Auch die Nutzerbewertungen haben sich verbessert und sind inzwischen von „Größtenteils negativ“ auf „Ausgeglichen“ gestiegen.

Neue Inhalte sorgen für ein Comeback

Zum Aufschwung tragen vor allem die zahlreichen Neuerungen der vergangenen Monate bei. Blizzard hat mehrere neue Helden veröffentlicht, zusätzliche Events gestartet und den Live-Service des Shooters weiter ausgebaut. Die Entwickler verfolgen seit dem Rebranding Anfang 2026 eine langfristige Strategie mit regelmäßigen Story-Inhalten, neuen Charakteren und saisonalen Updates.

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Viele Spieler loben inzwischen, dass sich Overwatch wieder stärker auf sein Kerngameplay konzentriert. Während der Shooter zum Steam-Release 2023 noch als eines der schlechtestbewerteten Spiele der Plattform galt, scheint Blizzard einen Teil des verlorenen Vertrauens zurückgewonnen zu haben. Von einer uneingeschränkt positiven Stimmung kann allerdings noch keine Rede sein.

Hohe Skin-Preise bleiben der größte Kritikpunkt

Der größte Streitpunkt bleibt der Ingame-Shop. Besonders kosmetische Inhalte und die sogenannten Lootboxen sorgen regelmäßig für Diskussionen. Ein aktuelles Beispiel ist das Nyan Cafe Ultra Bundle, das trotz Rabatt 6.900 Overwatch-Coins kostet. Je nach gekauftem Coin-Paket entspricht das einem Gegenwert von rund 60 Euro. Für viele Spieler stehen solche Preise in keinem angemessenen Verhältnis zu den angebotenen Inhalten.

Genau hier sieht ein großer Teil der Community das Problem. Zwar entwickelt Blizzard das Spiel kontinuierlich weiter und liefert regelmäßig neue Inhalte, doch die aggressive Preisgestaltung bei Skins und Bundles sorgt immer wieder für Frust. Entsprechend bleiben die Steam-Bewertungen trotz des positiven Trends hinter den Erwartungen zurück.

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Ob Overwatch seinen Aufwärtstrend langfristig fortsetzen kann, dürfte deshalb nicht nur von neuen Helden oder Events abhängen. Viele Spieler wünschen sich vor allem fairere Preise im Shop. Sollte Blizzard auch diesen Kritikpunkt angehen, könnte der Hero-Shooter seine erfolgreiche Rückkehr weiter ausbauen. Bis dahin bleibt das Spiel zwar auf dem Weg der Besserung – ganz verstummt ist die Kritik der Community aber noch nicht.

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