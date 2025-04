Diablo 4: Entwickler-Update am 24. April – Season 8, Belials Rückkehr & mehr angekündigt

Blizzard hat einen Entwickler-Livestream für den 24. April angekündigt, in dem Details zur kommenden Diablo 4-Saison 8, Belials Rückkehr, enthüllt werden. Die neue Saison startet am 29. April und der Livestream dient als letzte Vorschau vor der Veröffentlichung.

Seit seiner Veröffentlichung hat sich Diablo 4 als Erfolg unter ARPG-Fans erwiesen und konnte auf Steam Rekordzahlen bei den aktiven Spielern verzeichnen. Die Bewertungen auf der Plattform sind derzeit „größtenteils positiv“.

Das Spiel bietet eine offene Welt, in der Spieler verschiedene Regionen erkunden, Quests abschließen und gegen dämonische Kreaturen kämpfen können. Trotz der positiven Resonanz auf die Erweiterung Vessel of Hatred gab es zuletzt Kritik an der veröffentlichten Roadmap für 2025. Viele Spieler zeigten sich wenig begeistert von den geplanten Inhalten und warfen Blizzard vor, lediglich Elemente aus früheren Saisons zu recyceln.

To prepare for Belial’s Return, you’ll need all the help you can get 😈

Watch the upcoming Developer Update to learn what’s coming in the next season of #DiabloIV.

📅 April 24

🕚11AM PT

Details here: https://t.co/GqdIf8M3Nz pic.twitter.com/1b7Hwii7Mx

— Diablo (@Diablo) April 17, 2025