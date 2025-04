Diablo 4: Dieser Content kommt 2025 und darüber hinaus

Blizzard hat die Roadmap für Diablo 4 im Jahr 2025 veröffentlicht, die einen Überblick über kommende Features und Inhalte gibt. Seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2023 wurden bereits sieben Saisons sowie die erste große Erweiterung eingeführt. Die erste Saison von Diablo 4 lief vom 20. Juli bis zum 1. Oktober 2023 und brachte Neuerungen wie die Malignant Monsters, das Item Malignant Heart und den Boss Varshan the Consumed.

Die aktuelle Saison begann am 21. Januar 2025 und führte Hexenkunst-Fähigkeiten, neue Runen und Flüstern sowie die Armory ein – eine oft gewünschte Funktion, die das Management von Charakter-Builds optimiert. Im Oktober 2024 erschien die erste Expansion, Vessel of Hatred, die die neue Spiritborn-Klasse einführte und Spieler in den Dschungel von Nahantu führte. In einer neuen Ankündigung gab Blizzard nun einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Werbung

Die 2025-Roadmap zeigt die saisonalen Inhalte und dauerhaften Neuerungen, die Diablo 4 bereichern werden:

Saison 7 (aktuell) : Hexenkunst-Fähigkeiten, okkulte Edelsteine und das freischaltbare Rabentier .

: Hexenkunst-Fähigkeiten, okkulte Edelsteine und das freischaltbare . Saison 8 (April–Juli) : Die Rückkehr von Belial , eine neue IP-Kollaboration und eine Feier zum zweiten Jubiläum von Diablo 4.

: Die , eine neue IP-Kollaboration und eine von Diablo 4. Saison 9 (Juli–September) : Horadrische Kräfte , ein weiteres Haustier und neue Dungeon-Herausforderungen.

: , ein weiteres Haustier und neue Dungeon-Herausforderungen. Saison 10 (September–Dezember): Eine weitere Zusammenarbeit, neue Chaos-Kräfte und ein Update für die Infernal Hordes.

Zusätzlich bestätigte Blizzard, dass die zweite Erweiterung von Diablo 4 2026 erscheinen wird, allerdings ohne ein genaues Veröffentlichungsdatum. Das Spiel erhält außerdem ein neues Rangsystem, und die Roadmap deutet weitere Änderungen für das nächste Jahr an.

Zu den kommenden permanenten Ergänzungen gehören das Season Journey-Update, neue Lair-Bosse (Saison 8), zusätzliche Nightmare Dungeon-Aktivitäten (Saison 9) und bislang nicht näher genannte Inhalte für die zehnte Saison. Auch die Armory und die Whispers-Qualitätsverbesserung, die bereits in Saison 7 eingeführt wurden, werden weiterentwickelt. Während sich die Community auf Saison 8 vorbereitet, wurde im März ein neues Patch veröffentlicht.

Das Update fiel nicht besonders groß aus, brachte aber Fehlerbehebungen, Leistungsverbesserungen und neue Grafikoptionen für Spieler.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 41: SWITCH 2 – Evolution oder Revolution?

Quelle: Gamerant