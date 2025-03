Diablo 4 March of the Goblins: Veröffentlichung, Belohnungen und mehr

Diablo 4 wird bald von einer Horde Goblins überfallen, aber zum Glück bringen sie großartige Belohnungen mit sich. Hier ist eine Übersicht über das Event March of the Goblins. Schatzgoblins sind seit Diablo 3 Teil der Reihe. Dein Ziel ist es, sie zu jagen und ihre gesamte Beute zu erlangen, bevor sie durch ein Portal entkommen. Während ihrer Flucht lassen Goblins normalerweise Gold fallen, das Hinweise auf ihren Aufenthaltsort gibt. Wenn du einen Goblin besiegst, explodiert er in einem Schauer aus Beute. Diablo 4 erweitert dieses Konzept mit einem speziellen Event namens March of the Goblins. Während dieses Ereignisses erscheinen verschiedene Goblinarten in Sanktuario, jede mit eigenem Thema, Design und einzigartiger Beute.

Wann beginnt das Event?

Das Event March of the Goblins findet in Season 7 statt und läuft vom 4. März, 19 Uhr bis zum 11. März, 19 Uhr 2025. Während des Live-Events gibt es eine erhöhte Chance, größere Gruppen von Goblins zu begegnen, Gier-Schreine zu finden und sogar Goblins während des Kampfes gegen den Weltboss Avarice anzutreffen. Nach dem Ende des Events bleiben die neuen Goblins dauerhaft im Spiel, aber ihre Aktivität wird wieder auf ein normales Niveau zurückkehren.

Neue Goblin-Varianten in der Übersicht

Während des Events werden sechs neue Formen von Schatzgoblins in Sanktuario auftauchen. Hier erfahrt ihr, wie sie heißen, was sie beim Töten fallen lassen und wo ihr sie finden könnt:

Odious Ector

Diese hellgrünen Goblins lassen Handwerksmaterialien fallen, wenn sie getötet werden. Sie tauchen auf allen Weltebenen auf, können aber auch Obduktionen geben, wenn sie auf der Schwierigkeitsstufe Qual angetroffen werden.

Gilded Baron

Diese Goblins sind am ehesten mit den traditionellen Schatzgoblins aus Diablo 3 und 4 zu vergleichen und werden auf allen Weltebenen auftauchen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sie jetzt nur noch Gold fallen lassen, aber das auch in großen Mengen, wenn man sie fängt und tötet.

Glittering Prym

Diese Goblins lassen Edelsteinfragmente und sogar Runen fallen, was sie sehr wertvoll macht, wenn sie gesehen, gefangen und getötet werden. Goblins in den Ebenen der Qual können auch Tribute der Unterstadt und verstreute Prismen fallen lassen.

Curious Murl

Wenn ihr diese Goblins tötet, erhaltet ihr einen Haufen murmelnder Obol. Und das Beste ist: Selbst wenn eure Obol-Kapazität erschöpft ist, werden sie eurem Inventar hinzugefügt und können später verwendet werden. Neugierige Murl gibt es in jeder Weltstufe.

Gelatinous Syrus

Wenn du diesen Goblin tötest, wird er zwei weitere Goblins hervorbringen, töte diese und du hast drei. Tötet sie alle, um das beste Ergebnis zu erzielen. Im Gegenzug erhaltet ihr einen legendären Gegenstand – mit einer erhöhten Chance auf weitere legendäre Gegenstände, Gold, Bossbeschwörungen und sogar Elixiere auf höheren Stufen der Qual.

Fancy Old Fedric

Der seltenste und wertvollste Goblin von allen. Wenn ihr den Schönen Alten Fedric tötet, erhaltet ihr ein mythisches Unikat oder einen Funken der Pracht. Obwohl dieser Goblin überall auftauchen kann, findet man ihn am häufigsten auf den Stufen der Hohen Pein, wo seine Gegenstände am meisten benötigt werden.

