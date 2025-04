Ex-Blizzard-Präsident äußert sich zu Diablo 4-Roadmap-Kritik

Blizzard Entertainment sieht sich derzeit mit erheblicher Kritik konfrontiert, nachdem die Content-Roadmap für Diablo 4 im Jahr 2025 der Community präsentiert wurde. Viele Spieler zeigten sich enttäuscht und bemängelten, dass die geplante Inhalte stark an vorherige Seasons erinnerten und lediglich das absolute Minimum abdeckten. Einige Fans äußerten sogar, dass die Entwickler „nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst“ seien. Dennoch gab es auch Stimmen, die positiv blieben und darauf hinwiesen, dass Diablo 4 nach wie vor ein gelungenes Action-RPG sei.

Trotz der wenig überzeugenden Roadmap. Diablo 4 wurde erstmals 2023 veröffentlicht und bietet Spielern die Möglichkeit, die offene Welt von Sanktuario zu erkunden. Dabei können sie sich durch prozedural generierte Dungeons kämpfen und eine von sechs Charakterklassen wählen, darunter Barbar, Nekromant und Druide, während Mephistos Tochter Lilith für Chaos sorgt. Das neueste Update aus dem März 2025 fiel zwar kleiner aus, brachte aber die erforderlichen Fehlerbehebungen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

My personal opinion of the top Diablo 4 issues:

1) Don’t ship to check a box. Season’s need to get off the cycle of shipping, spending 2 months to fix issues, then repeating.

2) Pause and give the team time to really address the end-game issues. Playing for a week to then 1 or… https://t.co/Na1zfjUvJS

— Mike Ybarra 🎮 (@Qwik) April 9, 2025