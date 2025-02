Diablo 4: Neues Update für den Februar 2025 veröffentlicht – Bugfixing steht im Vordergrund

Blizzard Entertainment hat den Patch 2.1.2 für das zweite Februar-2025-Update für Diablo 4 veröffentlicht, der ab sofort für Spielerinnen und Spieler zum Stresstest zur Verfügung steht und verschiedene Fehlerbehebungen für das Hauptspiel und die Erweiterung Vessel of Hatred enthält. Das vorherige Update für Diablo 4 wurde am 7. Februar 2024 veröffentlicht und war ein wesentlich kleinerer Patch, der ein Problem behebt, bei dem Farben auf HDR-Displays übermäßig gesättigt erscheinen können, und verschiedene Stabilitätsverbesserungen implementiert.

2023 wurde das reine Online-Action-RPG Dungeon Crawler veröffentlicht und dient als vierter Hauptteil der Diablo-Reihe. Die Spieler müssen sich in der Welt von Sanktuario zurechtfinden, in der Kultisten Mephistos Tochter Lilith beschworen haben: Barbar, Druide, Nekromant, Schurke, Hexenmeister oder Geistgeborener. Das Spiel hat im Allgemeinen positive Kritiken erhalten und die Diablo 4-Erweiterung 2024, Vessel of Hatred, wird als eine der besten Erfahrungen in der Liste der besten Diablo-Spiele angesehen.

Blizzard hat einige Tage zuvor die Diablo 4 Update 2.1.2 Patch Notes veröffentlicht und das Team hat darauf hingewiesen, dass das Feedback der Spieler während der Veröffentlichung beobachtet wird und die Patch Notes mit weiteren Korrekturen aktualisiert werden. Ein neueres Update behebt das Problem, dass sich Spieler mit der Fähigkeit „Zwielichtschutz“ selbst Schaden zufügen können. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass diese Fähigkeit wieder aktiviert wird, sobald das Update live geht.

Patch 2.1.2 is LIVE. Enter #DiabloIV to experience the changes to Season of Witchcraft 🔮 Patch Notes: https://t.co/EQkYSrK04H pic.twitter.com/w8rVFru1PB — Diablo (@Diablo) February 18, 2025

Das nächste Update für Diablo 4 ist verfügbar

Der Patch wurde von der Community gut aufgenommen und die meisten Spieler wollten wieder in Season of Witchcraft einsteigen, aber einige Spieler bemerkten, dass der Ring von Mendeln immer noch nicht repariert war. Season 7 wurde im Januar veröffentlicht und Diablo 4’s Season of Witchcraft hat ein wichtiges Feature von der Wunschliste der Spieler gestrichen.

Während die Spieler dem Geheimnis auf den Grund gehen, wer die Köpfe vom Baum des Flüsterns gestohlen hat, können sie in Season 7 auch die neuen Kräfte Eldritch, Psyche und Wachstum & Verfall einsetzen, den Dämon Headrotten jagen und neue Flüsternde mit dem Baum der Ahnensammlung verwöhnen. Trotz der erfolgreichen Veröffentlichung von Vessel of Hatred erhielten Diablo 4-Fans kürzlich eine schlechte Nachricht, als Blizzard bestätigte, dass die zweite Erweiterung des Spiels nicht vor 2026 erscheinen wird.

Die Entwickler hielten an ihrem Plan fest, jährlich Inhalte zu veröffentlichen, betonten jedoch, dass sie sich auf Qualität statt auf überhastete Inhalte konzentrierten, auch wenn die Spieler enttäuscht waren, dass sie bis 2025 keine neuen Inhalte erhalten würden. Die Entscheidung hat jedoch auch ihre positiven Seiten, da sie das Engagement von Blizzard unterstreicht, keine halbgaren Produkte zu veröffentlichen.

