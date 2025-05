Overwatch 2 enthüllt neue Roadmap für den beliebte Spielmodus Stadium

Overwatch 2 hat eine neue Roadmap veröffentlicht, die zahlreiche bevorstehende Features für Stadium bestätigt. Dazu gehören die Einführung der Helden Junkrat, Sigma, Zenyatta, Sojourn, Winston und Brigitte, sowie neue Karten wie Esperanca, Samoa, Route 66, London und China. Diese Updates werden zwischen den Saisons 17 und 19 ins Spiel kommen, mit weiteren geplanten Erweiterungen darüber hinaus.

Stadium wurde in Saison 16 eingeführt und hat sich schnell zu einem beliebten Spielmodus entwickelt. Spieler wählen einen von 17 Helden, die sie mit Fähigkeiten und Items verbessern können, während sie in einem Best-of-Seven-Wettkampf über neun Karten strategische und taktische Kämpfe austragen.

Da Stadium nun seit über einer Woche verfügbar ist, hat Game Director Aaron Keller einen Blick in die Zukunft des Modus gewährt. Im Blogpost Director’s Take wurde bestätigt, dass Junkrat, Sigma und Zenyatta in Saison 17 dem spielbaren Kader beitreten, während Sojourn, Winston und Brigitte in Saison 18 folgen. Freja, die bereits in Overwatch 2 in Saison 16 eingeführt wurde, wird im Mid-Season-Patch ins Stadium wechseln.

Außerdem wird jeder neue Held künftig in Stadium aufgenommen, was bedeutet, dass Aqua im Mid-Season-18-Patch erscheint und der mysteriöse Held 45 in Saison 20 folgen wird.

In den kommenden Saisons werden auch mehrere neue Karten hinzugefügt:

Esperanca und Samoa werden in Saison 17 für Stadium angepasst,

werden in für Stadium angepasst, Route 66 und London kommen in Saison 18 ,

kommen in , ebenfalls in Saison 18 wird ein neuer Stadium-exklusiver Spielmodus, Payload Race , mit zwei brandneuen Karten veröffentlicht.

, mit zwei brandneuen Karten veröffentlicht. Eine Karte in China ist aktuell für Saison 19 geplant, über die jedoch bisher wenig bekannt ist.

Darüber hinaus sind viele neue Systeme und Features für Stadium in Arbeit:

Saison 17 bringt Unranked Stadium , Crossplay , Custom Games und einen Build-Importer & -Exporter .

bringt , , und einen . Saison 18 wird Stadium Trials , Endorsements und Quests hinzufügen.

wird , und hinzufügen. Saison 19 führt Draft Mode, Consumables und weitere Verbesserungen ein.

Diese neue Roadmap verspricht eine spannende Zukunft für Overwatch 2’s Stadium-Modus. Falls die aktuelle Frequenz von drei neuen Helden pro Saison beibehalten wird, könnten bis Saison 24 (August 2026) alle Charaktere im Modus verfügbar sein. Fans von Stadium dürfen sich also auf jede Menge frische Inhalte freuen.

