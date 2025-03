Wann kommt Diablo 5? – Blizzard spricht über die Zukunft von Diablo 4

Obwohl Diablo 4 derzeit nur einen Metacritic-User Score von 2,5 von 10 hält, bleibt das Action-Rollenspiel weiterhin beliebt. Doch die Zahlen zeigen: Die Spielerbasis schrumpft Monat für Monat. Wie lange will Blizzard also noch an Diablo 4 festhalten? Und wann startet die Arbeit an Diablo 5?

In einem Interview mit IGN.com sprach Rod Fergusson, der für die Diablo-Reihe bei Blizzard verantwortlich ist, über die Zukunftspläne. Dabei wurde er gefragt, ob Diablo 4 langfristig unterstützt wird oder ob bereits ein Zeitpunkt für das Ende der Updates feststeht.

Werbung

Seine Antwort war eindeutig:

„Wir wollen, dass es über Jahre hinweg weitergeht. Vielleicht nicht für immer. Destiny hat es versucht und wollte ein Spiel für zehn Jahre sein, aber das hat nicht funktioniert. Wir wollen, dass die Spieler sehen, was vor ihnen liegt, weil wir wissen, dass man in Diablo hunderte Stunden verbringen kann. Die Spieler müssen wissen, dass wir ihre Zeit respektieren und nicht nur kurzfristig da sind.“

Wie lange gibt es noch Updates für Diablo 4?

Blizzard plante ursprünglich jährliche Erweiterungen, um die Spielerzahlen hochzuhalten und zusätzliche Einnahmen durch DLCs zu generieren. Doch diese Strategie wurde inzwischen angepasst. Die nächste Erweiterung – der Nachfolger von Vessel of Hatred – ist erst für 2026 vorgesehen.

Doch das allein sichert die Zukunft von Diablo 4 nicht. Ein ernstzunehmender Konkurrent ist bereits da: Path of Exile 2. Der neue Hack’n’Slash-Hit von Grinding Gear Games zieht bereits in der Early-Access-Phase enorme Aufmerksamkeit auf sich. Zum Release spielten allein auf Steam fast 600.000 Nutzer gleichzeitig – und das sind nur die PC-Spieler. Das Spiel ist zudem für PS5 und Xbox Series X/S verfügbar.

Diablo 4 wird also noch einige Jahre Updates erhalten, doch die Konkurrenz schläft nicht. Ob Blizzard mit zukünftigen Erweiterungen das Ruder herumreißen kann, bleibt abzuwarten. Das Action-Rollenspiel von Blizzard wurde auf der BlizzCon 2019 angekündigt und erschien am 5. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.