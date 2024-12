Path of Exile 2: So behebst du den Input-Lag auf dem Controller

Leidest du unter Eingabeverzögerungen in Path of Exile 2? Damit bist du wahrscheinlich nicht allein. Egal ob auf PC (Steam, Epic Games) oder Konsole (PS5, Xbox Series). Es nervt eigentlich nur, wenn es einen Controller-Input-Lag in Path of Exile 2 gibt.

Hier erfährst du, was du tun kannst, um den nervigen Input-Lag zu minimieren und dein Gameplay wieder flüssig zu gestalten.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Was ist Input-Lag und warum tritt er auf?

Input-Lag ist eine Verzögerung zwischen deiner Eingabe auf dem Controller und der Ausführung im Spiel. Das Problem entsteht oft durch langsame Hardware, Netzwerkeinstellungen oder falsche Spielkonfigurationen. Besonders bei schnellen Kämpfen in Path of Exile 2 fällt das stark auf.

Wie kannst du den Input-Lag überprüfen?

Hast du das Gefühl, deine Eingaben reagieren nicht sofort? Teste es in einem ruhigen Bereich des Spiels. Achte darauf, wie schnell deine Aktionen, wie Angriffe oder Bewegungen, ausgeführt werden. Latenzen ab 0,2 Sekunden sind deutlich spürbar und sollten behoben werden.

Die besten Lösungen für weniger Input-Lag in Path of Exile 2

1. Aktiviere den Performance-Modus

Gehe in die Einstellungen und wähle „Performance-Modus“. Dieser Modus senkt die grafische Belastung deines Systems und sorgt für eine schnellere Eingabeerkennung.

2. Nutze eine kabelgebundene Verbindung

Vermeide Bluetooth, wenn möglich. Ein direkt angeschlossener Controller reduziert Verzögerungen erheblich, da kabellose Verbindungen manchmal instabil sind.

Auf der Suche nach günstigen Steam-Keys, PlayStation-, oder Nintendo-Guthaben, usw.? - Unterstütze uns mit einem Kauf bei Kinguin*

3. Passe die Grafikeinstellungen an

Reduziere Schatten und Effekte. Weniger Grafikleistung bedeutet mehr Spielgeschwindigkeit. Starte nach der Anpassung das Spiel neu, um die Änderungen zu aktivieren.

Wann solltest du den Support kontaktieren?

Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, wende dich an den offiziellen Support von Path of Exile 2 im Forum. Schildere dein Problem so genau wie möglich. Das Team kann dir mit individuellen Lösungen helfen.