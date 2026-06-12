Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Valve könnte kurz vor dem nächsten großen Hardware-Start stehen. Nach dem Erfolg des Steam Deck richtet sich der Blick jetzt auf Steam Frame, das neue VR-Headset des Unternehmens. Laut einem aktuellen Bericht sollen erste Steam-Frame-Einheiten bereits in US-Warenhäusern von Valve angekommen sein. Das klingt nach einem klaren Signal: Der Launch könnte näher sein, als viele bisher erwartet haben.

Offiziell bestätigt ist ein konkreter Termin aber noch nicht. Valve selbst spricht weiterhin nur von einem Start im Sommer 2026. In einem Steam-Beitrag erklärte das Unternehmen erst vor wenigen Tagen, dass Steam Machine und die neue VR-Hardware in diesem Sommer ausgeliefert werden sollen. Damit passt der neue „Lagerhaus-Hinweis“ zumindest zeitlich gut ins Bild.

Warum Steam Frame für Valve so wichtig ist

Steam Frame ist nicht einfach nur ein neues VR-Headset. Valve beschreibt das Gerät als kabelloses, leichtes Headset für VR- und Nicht-VR-Spiele aus der eigenen Steam-Bibliothek. Es soll Streaming in den Mittelpunkt stellen, aber auch Standalone-Nutzung unterstützen. Damit zielt Valve nicht nur auf klassische PC-VR-Fans, sondern auch auf Spieler, die ihre Steam-Spiele flexibler nutzen wollen.

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Genau das macht den Launch so spannend. Valve hat mit dem Steam Deck bereits bewiesen, wie stark ein gut integriertes Gerät für das Steam-Ökosystem sein kann. Jetzt versucht das Unternehmen offenbar, diesen Gedanken auf mehrere Hardware-Bereiche auszuweiten. Immerhin sorgte bereits der Steam Controller für schnelle Ausverkaufszahlen und ist aktuell nur mit Warteliste „erhältlich“.

Kommt der Launch jetzt wirklich bald?

Der Bericht über angelieferte Einheiten ist noch kein offizieller Verkaufsstart. Trotzdem ist er interessant. Wenn Hardware bereits in US-Warenhäusern auftaucht (via Brad Lynch auf X.com), spricht das meist dafür, dass die Vorbereitung auf Auslieferung, Vorbestellungen oder einen baldigen Marktstart läuft. Genau so ist es auch beim Steam Controller gelaufen.

Zusätzliche Hinweise gibt es auch an anderer Stelle. PCGamer.com berichtete vor wenigen Tagen über ein angeblich geleaktes Tutorial-Video zu Steam Frame, das Teile der Software zeigen soll. Laut dem Bericht geht es unter anderem um Controller, Benutzeroberfläche und das Pairing mit dem PC.

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Der Preis bleibt die größte offene Frage

Genau hier liegt der (für mich einzige) kritische Punkt. Valve kann mit Steam Frame viel richtig machen, aber der Preis muss passen. Schon bei der Steam Machine gibt es seit Monaten Diskussionen, weil steigende Komponentenpreise die Kalkulation erschweren könnten. Trotz Unsicherheit hält der Herausgeber von Counter-Strike, Half-Life und Co weiterhin an einem Release im Jahr 2026 fest.

Nicht nur die kommende Steam Machine wird mit dem Preis kämpfen müssen. Auch für die kommende VR-Hardware gilt dasselbe Problem. Ein starkes Headset mit gutem Streaming, Steam-Integration und eigenem Standalone-Modus klingt attraktiv. Wird es aber zu teuer, könnte es schwer gegen etablierte Geräte wie Meta Quest zu bestehen. Wird es dagegen aggressiv bepreist, könnte Valve den VR-Markt wieder deutlich spannender machen. Allerdings kennen wir Valve nur zu gut, dass sie ein neues VR-Headset nicht subventionieren werden.

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Valve hat den Sommer 2026 mehrfach als Startfenster genannt, neue Software-Leaks tauchen auf, und die Hardware soll nun bereits in US-Warenhäusern liegen. Für Steam-Fans könnte es also tatsächlich bald ernst werden. Vielleicht wieder ein Grund mehr Half-Life Alyx durchzuspielen.

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