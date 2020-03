Half-Life Alyx: Neue Valve Index-Headsets werden zum Release wieder verfügbar sein!

The Last of Us Part 2 ist auf dem Weg, um am 27. Mai für PlayStation 4 veröffentlicht zu werden, und es ist eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen 2020. Das heißt, der Markenwert von The Last of Us ist derzeit auf einem Höhepunkt! Neil Druckmann, der Videospiele-Regisseur von The Last of Us und seiner…