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Metas nächste VR-Revolution

LEAK Meta Quest 4: Preis, Release und erste Hinweise zur neuen VR-Brille

Eye-Tracking, neue Displays und mehr Leistung? Wir fassen alle aktuellen Gerüchte und Hinweise zur kommenden VR-Brille zusammen.

i Meta Quest 4: Preis, Release und erste Hinweise zur neuen VR-Brille
Artikel von René Nikel +
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Von Eye-Tracking bis zum möglichen Releasetermin! Wir sammeln alle aktuellen Hinweise zur kommenden VR-Brille. Seit meinen ersten VR Erfahrungen mit der Oculus DK2 verfolge ich jede neue Headset Generation mit Spannung. Auch die Meta Quest 4 bildet hier keine Ausnahme. Obwohl die VR-Brille noch nicht offiziell vorgestellt wurde, sorgen erste Leaks und Hinweise bereits jetzt für Diskussionen innerhalb der VR-Community.

Von Eye-Tracking über neue Displays bis hin zu einem möglichen Releasetermin gibt es bereits einige spannende Informationen. Wir werfen einen Blick auf alles, was bislang über Metas nächstes VR-Headset bekannt ist.

Meta arbeitet offenbar bereits an der nächsten Generation

Dass Meta an einer Quest 4 arbeitet, dürfte inzwischen kaum noch jemanden überraschen. Die Quest-Reihe gehört zu den erfolgreichsten VR-Produkten überhaupt und hat Virtual Reality für viele Spieler deutlich zugänglicher gemacht.

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Offiziell bestätigt wurde die Quest 4 zwar noch nicht, verschiedene Hinweise sowie Aussagen von Meta Verantwortlichen deuten jedoch darauf hin, dass die Entwicklung bereits läuft. Die eigentliche Frage lautet mittlerweile also weniger ob die Quest 4 erscheint, sondern vielmehr wann Meta sie offiziell präsentieren wird!

Eye-Tracking könnte endlich Einzug halten

Eines der interessantesten Themen rund um die kommende Generation ist Eye-Tracking. Die Technologie erkennt, wohin der Nutzer blickt, und kann die verfügbaren Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo sie tatsächlich benötigt werden.

Für Spieler wäre das besonders spannend. Die Technik könnte nicht nur die Bildqualität verbessern, sondern auch dabei helfen, die vorhandene Hardware effizienter zu nutzen. Viele Beobachter halten Eye-Tracking deshalb für eines der wahrscheinlichsten neuen Features der Meta Quest 4!

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Mehr Leistung für moderne VR-Spiele

Natürlich hoffen viele VR-Fans auch auf einen deutlichen Leistungssprung. Mehrere Berichte sprechen von einem neuen Snapdragon-Chip, der sowohl die Grafikleistung als auch die Energieeffizienz verbessern soll.

Gerade moderne VR-Spiele werden zunehmend anspruchsvoller. Größere Spielwelten, detailliertere Umgebungen und stabile Bildraten stehen ganz oben auf der Wunschliste vieler Gamer. Eine leistungsstärkere Hardware könnte genau hier den nächsten Schritt ermöglichen und neue Möglichkeiten für Entwickler schaffen.

Neue Displays und höherer Tragekomfort

Neben der Leistung stehen auch die Displays im Mittelpunkt vieler Spekulationen. Immer wieder tauchen Berichte über höher auflösende Panels und eine verbesserte Bildqualität auf.

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Besonders häufig fällt dabei der Begriff Micro OLED. Die Technologie könnte schärfere Bilder, kräftigere Farben und bessere Schwarzwerte ermöglichen. Gleichzeitig gehören diese Informationen aktuell noch zu den unsichereren Berichten rund um die Quest 4.

Deutlich realistischer erscheint dagegen ein leichteres und kompakteres Design. Gerade Nutzer, die regelmäßig mehrere Stunden in VR verbringen, würden von einem höheren Tragekomfort profitieren. Denkbar wäre außerdem, dass Meta erneut zwei Varianten auf den Markt bringt, ein günstigeres Basismodell und eine Pro-Version für anspruchsvollere Nutzer.

Wird die Meta Quest 4 teurer als ihre Vorgänger?

Auch beim Preis gibt es bereits erste Spekulationen. Offizielle Angaben liegen zwar noch nicht vor, mehrere Berichte gehen jedoch davon aus, dass die Meta Quest 4 teurer werden könnte als bisherige Quest Modelle. Realistisch erscheint derzeit ein Einstiegspreis zwischen 599 und 799 Euro, abhängig von Ausstattung und Speichergröße.

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Ein möglicher Grund dafür sind die erwarteten Hardware-Upgrades. Features wie Eye-Tracking, leistungsstärkere Chips und neue Display-Technologien könnten die Produktionskosten erhöhen. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass Meta die Preise künftig weniger stark drücken könnte als bei früheren Quest-Generationen.

Ob sich die Gerüchte am Ende bewahrheiten, wird sich zeigen.

Release-Frage: Wann kommt die Meta Quest 4?

Genau hier wird es besonders spannend. Während frühe Spekulationen noch von einem Release im Jahr 2026 ausgingen, sprechen neuere Berichte eher von einer Veröffentlichung im Jahr 2027 oder 2028.

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Eine offizielle Bestätigung gibt jedoch hier auch nicht. Dennoch scheint sich in der Branche zunehmend die Einschätzung durchzusetzen, dass Meta für die nächste Generation etwas mehr Entwicklungszeit einplant, um größere technische Fortschritte zu ermöglichen.

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Wie glaubwürdig sind die aktuellen Leaks?

Wie bei jedem größeren Hardware Projekt sollte man auch die Informationen zur Quest 4 mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Nicht jede Quelle gilt als zuverlässig und manche Spezifikationen wirken derzeit eher wie Wunschdenken als konkrete Hinweise.

Als vergleichsweise glaubwürdig gelten aktuell Berichte über stärkere Hardware, ein leichteres Design sowie mögliche Eye-Tracking Funktionen. Deutlich vorsichtiger sollte man dagegen bei Angaben zu Micro OLED Displays oder besonders hohen Auflösungen sein.

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Darauf können sich VR-Fans freuen

Auch wenn noch viele Fragen offen sind, zeichnet sich bereits ein interessantes Gesamtbild ab. Die Kombination aus stärkerer Hardware, möglichen Eye-Tracking Funktionen und einem verbesserten Design könnte die Quest 4 zu einem der spannendsten VR-Headsets der kommenden Jahre machen!

Bis zur offiziellen Vorstellung wird vermutlich noch einige Zeit vergehen. Für VR-Enthusiasten gibt es jedoch bereits jetzt genügend Gründe, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. Sollten sich die aktuellen Hinweise bestätigen, dürfte vor allem die Gaming-Community einen besonders genauen Blick auf Metas nächste VR-Generation werfen.

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