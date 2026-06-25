AMD spendiert DDR5 plötzlich mehr Leistung und Gamer könnten kostenlos davon profitieren
Mit EXPO Ultra Low Latency führt AMD eine neue Speicherfunktion ein, die die Latenzen von DDR5-RAM weiter senken soll. Besonders in Spielen könnten Nutzer davon profitieren, ohne neue Hardware kaufen zu müssen.
René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.
Arbeitsspeicher gehört zu den Komponenten, die beim Aufrüsten eines Gaming-PCs häufig übersehen werden. Viele investieren lieber in eine neue Grafikkarte oder einen schnelleren Prozessor, während der RAM meist erst später Aufmerksamkeit erhält. Dabei kann schneller Arbeitsspeicher in bestimmten Spielen durchaus einen Unterschied machen. Genau hier setzt AMD mit einer neuen Funktion an.
Mit EXPO Ultra Low Latency, kurz ULL, erweitert das Unternehmen seine bekannte EXPO-Technologie um eine weitere Optimierung. Ziel ist es, die Speicherlatenzen zu reduzieren und dadurch die Kommunikation zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher zu beschleunigen. Besonders Besitzer aktueller Ryzen-Systeme könnten davon profitieren.
EXPO bekommt eine wichtige Erweiterung
EXPO hat sich in den vergangenen Jahren als Standard für viele AMD-Nutzer etabliert. Über das BIOS lassen sich passende Speicherprofile mit wenigen Klicks aktivieren, ohne Timings oder Spannungen manuell einstellen zu müssen.
Werbung
Mit Ultra Low Latency geht AMD nun einen Schritt weiter. Statt ausschließlich auf höhere Taktraten zu setzen, konzentriert sich die neue Funktion stärker auf geringere Latenzen. Der Prozessor soll dadurch schneller auf Daten im Arbeitsspeicher zugreifen können.
Gerade bei modernen Spielen, die stark von der CPU abhängen, kann sich das positiv auf die Leistung auswirken.
Mehr Leistung ohne neue Hardware
Besonders interessant ist, dass EXPO ULL keine neue Hardware voraussetzt. Wer bereits kompatiblen DDR5-Arbeitsspeicher sowie ein unterstütztes Mainboard besitzt, könnte die neue Funktion später per BIOS-Update nutzen.
Werbung
Dadurch unterscheidet sich EXPO ULL von vielen klassischen Hardware-Upgrades. Statt Geld für neue Komponenten auszugeben, könnten Nutzer einen kleinen Leistungsgewinn allein durch optimierte Speichereinstellungen erhalten.
Wie deutlich dieser Vorteil ausfällt, hängt allerdings vom jeweiligen System und den gespielten Titeln ab.
Nicht jedes Spiel reagiert gleich
Schnellerer Arbeitsspeicher bringt nicht automatisch in jedem Spiel mehr Bilder pro Sekunde. Während grafiklastige Titel häufig stärker von der Grafikkarte profitieren, reagieren CPU-lastige Spiele deutlich sensibler auf Speicherlatenzen.
Werbung
Dazu zählen beispielsweise Strategiespiele, große Open-World-Spiele oder komplexe Simulationen, bei denen ständig viele Daten verarbeitet werden müssen. Genau dort könnten niedrigere Latenzen für flüssigere Abläufe oder einige zusätzliche FPS sorgen.
AMD selbst verspricht keine riesigen Leistungssprünge. Stattdessen soll EXPO ULL vorhandene Hardware effizienter nutzen.
DDR5 entwickelt sich weiter
Noch vor wenigen Jahren galt DDR5 als teure Zukunftstechnologie. Mittlerweile gehört der neue Speicher bei aktuellen Gaming-PCs fast schon zum Standard und ist deutlich günstiger geworden.
Werbung
Die Hersteller arbeiten deshalb inzwischen weniger an immer höheren Taktraten, sondern konzentrieren sich zunehmend auf Feinoptimierungen. Niedrigere Latenzen, stabilere Speicherprofile und bessere Kompatibilität spielen heute eine größere Rolle als noch vor einigen Jahren.
EXPO Ultra Low Latency passt genau in diese Entwicklung und zeigt, dass selbst etablierte Plattformen noch verbessert werden können.
AMD und Intel verfolgen unterschiedliche Strategien
Während AMD seine EXPO-Technologie weiter ausbaut, setzt Intel weiterhin auf XMP-Profile. Beide Lösungen verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber in ihrer Umsetzung.
Werbung
Mit EXPO ULL legt AMD den Fokus stärker auf optimierte Speicherlatenzen und das Zusammenspiel mit Ryzen-Prozessoren. Intel konzentriert sich dagegen weiterhin auf seine eigene Speicherplattform.
Für Käufer ist das letztlich eine positive Entwicklung. Der Wettbewerb sorgt dafür, dass beide Hersteller ihre Plattformen kontinuierlich verbessern und neue Funktionen anbieten.
Kleine Optimierungen können sich summieren
Gerade im PC-Bereich entstehen Leistungssteigerungen häufig nicht durch eine einzige große Neuerung, sondern durch viele kleine Verbesserungen. Ein etwas schnellerer Prozessor, optimierter Arbeitsspeicher und aktuelle Treiber können zusammen durchaus einen spürbaren Unterschied machen.
- 64 GB RAM klingen nach Luxus, doch für Gamer ist die Sache nicht so einfach
- Lesenswerter Artikel
- Intel bereitet den nächsten Speicherstandard vor und schnelle Gaming-PCs könnten davon profitieren
- Lesenswerter Artikel
- Samsung bringt Gaming-Monitore mit 6K und denkt den Schreibtisch neu
- Lesenswerter Artikel
- Alter Speicher, neuer Preisschock: DDR3-RAM wird wieder teurer
- Lesenswerter Artikel
- Meta Quest 4: Preis und Release könnten viele VR-Fans überraschen
- Lesenswerter Artikel
- 44 Prozent wollen aufhören: Neue Studie zeigt, wie tief die Games-Branche schon steckt
- Lesenswerter Artikel
- CL30 oder egal? Die Wahrheit über RAM-Latenz beim Gaming
- Lesenswerter Artikel
- Gesundheitstipps für Gamer: Wie ihr beim Videospielen fit bleibt
- Lesenswerter Artikel
Werbung
EXPO Ultra Low Latency reiht sich genau in diese Kategorie ein. Die Funktion dürfte keinen Gaming-PC komplett verändern, kann aber dabei helfen, das Maximum aus vorhandener Hardware herauszuholen.
Ein sinnvolles Update für bestehende Systeme
Noch müssen unabhängige Tests zeigen, wie groß der Leistungsgewinn in der Praxis tatsächlich ausfällt. Dennoch verfolgt AMD mit EXPO Ultra Low Latency einen interessanten Ansatz.
Statt ausschließlich neue Hardware zu verkaufen, versucht das Unternehmen auch bestehende Systeme weiter zu optimieren. Gerade Besitzer aktueller Ryzen-PCs könnten dadurch ohne zusätzliche Kosten ein kleines Leistungsplus erhalten.
Werbung
Sollten sich die Erwartungen bestätigen, wäre EXPO ULL ein weiteres Beispiel dafür, dass moderne Gaming-PCs nicht nur durch neue Komponenten schneller werden. Auch intelligente Software- und Plattformoptimierungen können dazu beitragen, das Beste aus vorhandener Hardware herauszuholen.
Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !