René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wer auf die nächste große Radeon Generation wartet, könnte sich auf eine längere Wartezeit einstellen müssen als bislang gedacht. Neue Informationen aus dem Umfeld von AMDs Board Partnern deuten darauf hin, dass RDNA 5 möglicherweise erst Ende 2027 oder sogar Anfang 2028 erscheint.

Für viele Gamer dürfte das keine besonders erfreuliche Nachricht sein. Schließlich hoffen zahlreiche Fans auf den nächsten großen Leistungssprung bei AMDs Grafikkarten. Noch handelt es sich zwar nicht um offizielle Angaben des Unternehmens, die aktuellen Berichte gelten jedoch als durchaus glaubwürdig!

Board Partner rechnen mit einem späteren Release

Ausgangspunkt der aktuellen Spekulationen ist das niederländische Technikportal Tweakers. Während der Computex 2026 soll die Redaktion mit mehreren AMD Partnern gesprochen haben. Die Aussagen fallen zwar unterschiedlich aus, gehen aber alle in eine ähnliche Richtung.

Während einige Hersteller noch von einer Vorstellung im Laufe des Jahres 2027 ausgehen, rechnen andere sogar erst Anfang 2028 mit einem Marktstart. Offiziell bestätigt wurde davon bislang nichts. Dennoch sorgt die Meldung für Aufmerksamkeit, denn die Informationen stammen nicht von einem anonymen Leaker, sondern direkt aus dem Umfeld von Unternehmen, die eng mit AMD zusammenarbeiten.

Genau deshalb nehmen viele Hardware Fans die Berichte derzeit sehr ernst!

Warum könnte sich RDNA 5 verzögern?

AMD selbst hat sich zu den Berichten bisher nicht geäußert. Warum sich RDNA 5 möglicherweise verschiebt, darüber kann aktuell nur spekuliert werden.

Ein möglicher Grund könnte der aktuelle KI Boom sein. Viele Hersteller konzentrieren sich derzeit stark auf KI Chips. Das könnte dazu führen, dass andere Projekte etwas länger brauchen als ursprünglich geplant.

Außerdem ist RDNA 4 noch gar nicht so lange auf dem Markt. Es wäre also durchaus denkbar, dass AMD der aktuellen Generation etwas mehr Zeit geben möchte, bevor bereits der Nachfolger erscheint.

Am Ende bleibt abzuwarten, was tatsächlich dahinter steckt. Solange AMD selbst keine offiziellen Informationen veröffentlicht, sind das vorerst nur Vermutungen!

Die Erwartungen an RDNA 5 sind hoch

Genau deshalb verfolgen viele Gamer die Entwicklung von RDNA 5 besonders aufmerksam. Nach Jahren voller Upscaling-Technologien, Frame Generation und KI Tricks wünschen sich viele Gamer vor allem eines. Mehr rohe Grafikleistung!

In der Gerüchteküche tauchen immer wieder leaks wie eine verbesserte Raytracing-Leistung, neue KI-Funktionen und eine deutlich höhere Effizienz auf. Offiziell bestätigt wurde davon bisher zwar nichts, dennoch hoffen viele Fans auf einen größeren Technologiesprung als bei den vergangenen Generationen.

Gerade bei Raytracing hat AMD in den letzten Jahren gegenüber Nvidia immer wieder Kritik einstecken müssen. Viele Gamer hoffen deshalb, dass RDNA 5 hier endlich deutlich aufholen kann.

Ob AMD diese Erwartungen erfüllen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Das Interesse an der neuen Architektur ist jedoch schon jetzt enorm.

Was bedeutet das für Gamer?

Sollten sich die aktuellen Informationen bewahrheiten, müssen sich Gamer wohl noch etwas länger mit der aktuellen Radeon-Generation gedulden. Die gewonnene Zeit könnte AMD jedoch nutzen, um RDNA 5 weiter zu verfeinern und Nvidia bei Leistung und Effizienz stärker unter Druck zu setzen.

Vielleicht lohnt sich das Warten am Ende sogar, wenn AMD dafür eine deutlich stärkere Grafikkarte auf den Markt bringt!

Noch handelt es sich allerdings lediglich um Berichte aus dem Umfeld von AMDs Partnern. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens gibt es bislang nicht. Trotzdem zeichnet sich aktuell ein recht klares Bild ab. Wer auf RDNA 5 wartet, sollte seine Erwartungen eher auf Ende 2027 oder sogar Anfang 2028 ausrichten!

Aktueller Stand

Bis AMD selbst konkrete Pläne präsentiert, bleibt alles weiterhin reine Spekulationen. Fest steht jedoch schon jetzt, dass die Erwartungen an RDNA 5 enorm sind. Viele Gamer hoffen, dass AMD mit der neuen Radeon Generation wieder näher an Nvidia heranrücken und für mehr Konkurrenz im Grafikkartenmarkt sorgen kann!

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