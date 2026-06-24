Steam-Nutzer wechseln die Hardware und ein Gewinner sticht heraus

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die Steam Hardware Survey gehört seit Jahren zu den spannendsten Datenquellen für PC-Spieler. Monat für Monat veröffentlicht Valve anonymisierte Statistiken darüber, welche Hardware und Software auf Millionen von Gaming-PCs genutzt wird. Auch die neuesten Zahlen liefern wieder interessante Einblicke in den aktuellen Zustand des PC-Gaming-Marktes.

Besonders spannend ist dabei, dass sich einige Trends immer deutlicher verfestigen. Während Nvidia seine dominante Position bei Grafikkarten behauptet, holt AMD bei Prozessoren weiter auf. Gleichzeitig gewinnt Linux langsam an Bedeutung und neue Grafikkarten-Generationen tauchen zunehmend in den Statistiken auf.

Nvidia bleibt bei Grafikkarten das Maß der Dinge

Wer auf eine große Überraschung bei den Grafikkarten gehofft hat, wird enttäuscht. Nvidia dominiert die Steam-Statistiken weiterhin klar.

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Besonders interessant ist jedoch, welche Modelle die Spitze anführen. Statt teurer High-End-Karten dominieren weiterhin Mittelklasse-Modelle wie die RTX 3060, RTX 4060 Laptop GPU und RTX 4060 Desktop. Die Zahlen zeigen einmal mehr, dass die Mehrheit der Spieler nicht auf absolute Spitzenmodelle setzt, sondern auf Hardware mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auch die RTX 5070 hat sich inzwischen in den oberen Regionen der Statistik etabliert. Gleichzeitig tauchen immer mehr aktuelle Modelle der RTX-50-Serie in den Steam-Daten auf.

AMD-Grafikkarten holen langsam auf

Während Nvidia weiterhin klar führt, gibt es auch für AMD positive Nachrichten. Die Radeon RX 9070 XT erscheint inzwischen offiziell in der Steam Hardware Survey und erreicht bereits einen beachtlichen Marktanteil.

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Besonders interessant ist dabei, dass die Karte zuvor teilweise fehlerhaft erfasst wurde und erst durch Anpassungen der Datenerfassung korrekt in den Statistiken auftaucht. Dadurch wird sichtbar, dass AMDs aktuelle RDNA-4-Generation langsam, aber sichtbar Fuß fasst.

Von einer echten Gefahr für Nvidias Dominanz kann zwar noch keine Rede sein, doch die aktuellen Zahlen zeigen, dass AMD im Grafikkartenmarkt nicht völlig den Anschluss verloren hat.

AMD setzt Intel bei Prozessoren weiter unter Druck

Noch spannender entwickelt sich der CPU-Markt. Intel bleibt zwar Marktführer, doch AMD nähert sich Schritt für Schritt an.

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Laut aktueller Steam Hardware Survey kommt AMD inzwischen auf knapp 45 Prozent Marktanteil bei Windows-Systemen. Intel liegt weiterhin vorne, doch der Abstand wird kleiner. Besonders die Ryzen-Generationen der vergangenen Jahre haben AMD dabei geholfen, immer mehr Spieler zu überzeugen.

Für Intel ist das ein deutliches Warnsignal. Vor wenigen Jahren schien eine solche Entwicklung kaum vorstellbar. Heute gehört AMD längst zu den wichtigsten Kräften im Gaming-PC-Markt.

Linux erreicht neue Bestwerte

Auch beim Betriebssystem gibt es Bewegung. Linux erreichte 2026 zeitweise einen Marktanteil von über fünf Prozent auf Steam und liegt damit deutlich über den Werten vergangener Jahre.

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Der wichtigste Treiber dieser Entwicklung bleibt das Steam Deck. Da Valves Handheld auf SteamOS basiert, steigt mit jedem verkauften Gerät automatisch auch die Linux-Nutzung innerhalb der Steam-Statistiken. Gleichzeitig sorgt Proton dafür, dass immer mehr Windows-Spiele problemlos unter Linux laufen.

Windows bleibt zwar mit großem Abstand die wichtigste Plattform für PC-Spieler, doch die Zahlen zeigen, dass die Konkurrenz langsam wächst.

1080p bleibt überraschend stark

Trotz immer leistungsfähigerer Hardware bleibt eine Entwicklung erstaunlich konstant. Full-HD-Auflösung dominiert weiterhin den PC-Gaming-Markt.

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Zwar gewinnen 1440p-Monitore kontinuierlich an Bedeutung, doch 1920 × 1080 Pixel bleiben für viele Gamer der bevorzugte Standard. Das zeigt erneut, dass die Steam-Community deutlich breiter aufgestellt ist als viele Hardware-Enthusiasten vermuten.

Die Masse entscheidet den Markt

Die aktuelle Steam Hardware Survey zeigt vor allem eines. Der durchschnittliche PC-Spieler setzt nicht auf die teuerste Hardware, sondern auf ausgewogene Systeme.

Mittelklasse-Grafikkarten dominieren die Ranglisten, AMD gewinnt bei Prozessoren weiter Marktanteile und Linux entwickelt sich vom Nischenprojekt zur ernstzunehmenden Alternative. Gleichzeitig bleibt Full HD für viele Spieler weiterhin völlig ausreichend.

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Genau deshalb sind die Steam-Zahlen so interessant. Sie zeigen nicht, welche Hardware am lautesten beworben wird, sondern welche Komponenten tatsächlich auf den Schreibtischen der Spieler stehen. Und genau dort entstehen oft die spannendsten Trends der Branche.