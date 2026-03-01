Resident Evil Requiem: So holst du mehr FPS auf PC & Steam Deck

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Mit Resident Evil Requiem liefert Capcom erneut ein grafisch starkes Horror-Erlebnis. Doch gerade auf Mittelklasse-PCs oder dem Steam Deck kann die Performance schnell schwanken, wenn du die Standard-Presets nutzt. Statt einfach „Hoch“ oder „Mittel“ zu wählen, lohnt sich gezieltes Feintuning. Hier bekommst du eine klar strukturierte Übersicht mit konkreten Empfehlungen, inklusive Tabellen für schnellen Überblick.
Doch bevor zum Optimieren anfängst: GPU-Treiber aktualisieren, das aktuelle Windows-Update machen und unnötige Programme schließen. Das sorgt oft schon für ein paar zusätzliche stabile Frames.
Werbung
Ziel: Hohe Grafikqualität bei stabilen FPS (PC)
Für einen Mid-Range-PC (z. B. RTX 3060 / RX 6700 XT Klasse) empfehlen wir eine Mischung aus hohen Texturdetails und moderaten Schattenwerten.
Empfohlene PC-Einstellungen (1080p / 1440p)
|Einstellung
|Empfehlung
|Warum?
|Display Mode
|Borderless Window
|Stabil bei Alt-Tab, kaum Performance-Verlust
|V-Sync
|Aus (bei VRR/G-Sync), sonst Ein
|Verhindert Tearing
|Auflösung
|Native Monitorauflösung
|Maximale Bildschärfe
|Ray Tracing
|Aus (nur einschalten bei starker GPU)
|Effekt: Deutlich bessere Beleuchtung
|Texture Quality
|Hoch
|Kaum FPS-Verlust, große visuelle Wirkung
|Texture Filtering
|Aniso x16
|Sehr geringe Mehrbelastung
|Shadow Quality
|Mittel
|Spart FPS ohne starken Qualitätsverlust
|Ambient Occlusion
|Hoch
|Mehr Tiefenwirkung
|Volumetric Fog
|Hoch
|Wichtig für Horror-Atmosphäre
|Hair Strands
|Ein
|Sichtbarer Detailgewinn
|Mesh Quality
|Standard
|Gute Balance
|Upscaling
|DLSS / FSR (Quality)
|Mehr FPS bei minimalem Qualitätsverlust
Was du vermeiden solltest
Sehr hohe Schattenstufen oder maximale Mesh-Details kosten überproportional Leistung. Der optische Unterschied ist oft geringer als der FPS-Verlust.
Performance-Fokus: Steam Deck & Handheld-Gaming
Auf dem Steam Deck läuft Resident Evil Requiem überraschend stabil, wenn du gezielt reduzierst. Mit optimierten Einstellungen sind etwa 40 bis 45 FPS realistisch (via Deck Wizard). Für ein Horror-Spiel absolut ausreichend.
Werbung
Empfohlene Steam-Deck-Settings (720p)
|Einstellung
|Empfehlung
|Begründung
|Auflösung
|1280 × 720
|Native Handheld-Auflösung
|V-Sync
|Aus
|Stabilere Frame Times
|Motion Blur
|Aus
|Klareres Bild, spart Leistung
|Texture Quality
|Niedrig
|Spart VRAM
|Mesh Quality
|Niedrig
|Reduziert CPU-Last
|Shadow Quality
|Niedrig
|Größter FPS-Hebel
|Ambient Occlusion
|Aus
|Kaum sichtbar auf kleinem Display
|Volumetric Fog
|Lowest
|Spürbare Leistungsersparnis
|Hair Strands
|Aus
|Zu performance-intensiv
|Upscaling
|FSR (Quality)
|Deutlicher FPS-Gewinn
|Screen Space Reflections
|Ein
|Relativ günstiger Effekt
Wichtig: Ray Tracing solltest du auf dem Steam Deck grundsätzlich deaktivieren.
DLSS oder FSR? Das solltest du wissen
Wenn du eine NVIDIA RTX-Karte nutzt, ist DLSS im „Quality“-Modus aktuell die beste Kombination aus Schärfe und Performance.
Mit AMD-GPUs oder älteren Karten liefert FSR im Quality-Modus solide Ergebnisse. Balanced kann sinnvoll sein, wenn du unter 60 FPS fällst.
- Resident Evil Requiem: Porsche schickt Leon zum Fahrsicherheitstraining mit Patrick Long
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem bricht Steam Rekord mit über 315.000 gleichzeitigen Spielern
- Lesenswerter Artikel
- PS5 Pro bekommt neues KI-Upscaling – PSSR-Upgrade startet bald
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem: 88 auf Metacritic, bestes Resident Evil seit 20 Jahren
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil: Requiem im Test: Leon in seiner Prime-Time
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem: Ende wurde geleakt und Capcom greift zur Abmahnung
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem startet am 27. Februar und das musst du zur Uhrzeit wissen
- Lesenswerter Artikel
- Steam Deck OLED ausverkauft: RAM- und Speicherknappheit trifft Valve massiv
- Lesenswerter Artikel
Welche Settings bringen am meisten FPS?
Falls du schnell Leistung brauchst, reduziere zuerst:
- Schattenqualität
- Volumetrischer Nebel
- Ambient Occlusion
- Mesh-Qualität
Texturen kannst du meist hoch lassen, solange genug VRAM vorhanden ist.
Resident Evil Requiem ist technisch anspruchsvoll, aber gut skalierbar. Mit gezielten Anpassungen bekommst du hohe Details und stabile 60 FPS, auch wenn dein Rechner nicht in der Oberklasse mitspielt.
Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!
Feedback melden
Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.