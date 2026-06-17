René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Als Intel mit Arc in den Grafikkartenmarkt einstieg, hofften viele Spieler auf mehr Konkurrenz für AMD und Nvidia. Vor allem im günstigeren Preisbereich konnte Intel mit seinen Grafikkarten einige Fans gewinnen. Neue Berichte sorgen nun allerdings für Zweifel an der Zukunft der Gaming-Sparte.

Mehrere Hardware-Medien, darunter auch tomshardware, berichten derzeit über eine mögliche Kehrtwende bei Intel Arc. Demnach soll die kommende Generation nicht mehr als klassische Gaming-GPU erscheinen. Stattdessen könnte sich Intel künftig stärker auf professionelle Lösungen und KI-Anwendungen konzentrieren.

Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Allerdings häufen sich die entsprechenden Berichte. Auch die Zukunft späterer Grafikkarten-Generationen soll laut aktuellen Informationen noch nicht endgültig entschieden sein.

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Warum die Berichte für Aufmerksamkeit sorgen

Den aktuellen Informationen zufolge soll Intel die geplanten Gaming-Grafikkarten der nächsten Generation nicht mehr weiterverfolgen. Stattdessen könnten die zugrunde liegenden Grafikarchitekturen in anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Dazu zählen unter anderem Rechenzentren und professionelle Anwendungen.

Für Gamer wäre das durchaus eine überraschende Entwicklung. Schließlich hatte Intel in den vergangenen Jahren viel Aufwand betrieben, um sich als dritte Kraft neben AMD und Nvidia zu etablieren. Besonders einige Arc-Modelle konnten mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen und sorgten für zusätzliche Konkurrenz im Markt.

Intel könnte andere Prioritäten setzen

Der Markt für KI-Beschleuniger und professionelle Hardware wächst derzeit deutlich schneller als klassische Gaming-Grafikkarten. Genau dort lassen sich für Unternehmen auch höhere Gewinne erzielen.

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Deshalb wäre es nicht überraschend, wenn Intel seine Ressourcen stärker auf diese Bereiche konzentrieren würde. Gerade angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens dürfte genau überlegt werden, welche Projekte langfristig weitergeführt werden.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Intel Arc komplett verschwindet. Auch integrierte Grafiklösungen und professionelle Produkte könnten weiterhin unter der bekannten Marke erscheinen.

Was aktuelle Arc-Besitzer wissen sollten

Wer bereits eine Intel-Arc-Grafikkarte besitzt, muss sich durch die aktuellen Berichte übrigens keine Sorgen machen. Selbst wenn Intel künftig weniger stark auf dedizierte Gaming-GPUs setzen sollte, bedeutet das nicht automatisch das Ende der bestehenden Produkte.

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Intel versorgt seine aktuellen Grafikkarten weiterhin regelmäßig mit neuen Treibern und Optimierungen. Gerade in den vergangenen Monaten konnten viele Arc-Modelle bei Leistung und Stabilität deutlich zulegen. Besitzer bestehender Karten dürften ihre Hardware daher noch viele Jahre problemlos nutzen können.

Spieler hätten weniger Auswahl

Für PC-Spieler wäre ein Rückzug aus dem Gaming-Markt durchaus schade. Mehr Konkurrenz sorgt häufig für bessere Preise und innovative Produkte. Genau deshalb wurde Intels Einstieg von vielen Hardware-Fans begrüßt.

Sollten sich die aktuellen Berichte bestätigen, würde sich der Wettbewerb bei dedizierten Grafikkarten erneut hauptsächlich zwischen AMD und Nvidia abspielen. Vor allem im Einstiegs- und Mittelklassebereich könnte das langfristig Auswirkungen auf Preise und Auswahl haben.

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Noch gibt es allerdings viele offene Fragen. Intel selbst hat die aktuellen Berichte bislang nicht kommentiert. Bis dahin sollten die Informationen daher mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden. Für Besitzer aktueller Arc-Grafikkarten besteht ohnehin kein Grund zur Sorge. Bereits erschienene Modelle werden weiterhin mit Treibern und Software-Updates versorgt.

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