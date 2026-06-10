René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Ein erstes Foto eines mutmaßlichen Intel Nova Lake-S Prozessors macht derzeit die Runde. Gleichzeitig tauchen immer mehr Informationen zur kommenden Desktop Generation auf. Obwohl Intel die meisten Details noch nicht offiziell bestätigt hat, geben aktuelle Leaks bereits einen spannenden Ausblick auf die Zukunft der Intel Prozessoren!

Erstes Foto eines Nova Lake-S Prozessors aufgetaucht

Für Aufsehen sorgt vor allem ein kürzlich veröffentlichtes Bild, das einen angeblichen Nova Lake-S Prozessor zeigen soll. Veröffentlicht wurde die Aufnahme vom bekannten Leaker PoTAToOOOO auf X.com. Dem Leaker zufolge soll die Vorderseite des Prozessors optisch stark an Intels Alder Lake Generation erinnern. Das Foto zeigt die Rückseite des Prozessors und liefert einen ersten Blick auf das neue LGA1954 Package.

Ob das gezeigte Modell tatsächlich ein funktionsfähiger Prozessor oder lediglich ein Entwicklungsmuster ist, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Dennoch gilt das Foto als einer der bislang interessantesten Leaks rund um Nova Lake-S und sorgt in der Hardware Community bereits für zahlreiche Diskussionen.

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Bis zu 52 Kerne werden erwartet

Besonders spannend sind die Gerüchte zur Ausstattung der kommenden Prozessoren. Leaks sprechen davon, dass das Flaggschiff der Serie auf insgesamt 52 Kerne setzen könnte!

Intel soll dabei weiterhin auf sein Hybrid Design vertrauen. Demnach werden bis zu 16 Performance Kerne, 32 Effizienz Kerne sowie vier zusätzliche Low Power Kerne erwartet. Sollte sich dies bestätigen, wäre Nova Lake-S einer der größten Sprünge bei der Kernanzahl in Intels Desktop Segment.

Vor allem Nutzer, die regelmäßig mit Videobearbeitung, Streaming oder anderen anspruchsvollen Anwendungen arbeiten, könnten von der zusätzlichen Rechenleistung profitieren.

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Neuer LGA1954 Sockel für die nächste Generation

Mit Nova Lake-S wird voraussichtlich auch ein neuer Sockel eingeführt. Nach aktuellem Stand soll Intel auf LGA1954 setzen und damit die Grundlage für die kommende Plattform schaffen.

Für Aufrüster bedeutet das vermutlich, dass ein Wechsel auf Nova Lake-S nicht allein mit einem neuen Prozessor möglich sein wird. Wahrscheinlich wird zusätzlich ein passendes Mainboard benötigt. Zusammen mit dem neuen Sockel werden mehrere Chipsätze der kommenden 900er Serie erwartet.

Die neue Plattform soll außerdem zahlreiche technische Verbesserungen mitbringen und Intels Desktop Angebot für die kommenden Jahre vorbereiten.

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Intel könnte AMDs Gaming Vorsprung angreifen

Ein weiterer Schwerpunkt der Gerüchte liegt beim Cache Ausbau. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Intel die Cache Kapazitäten deutlich erhöhen könnte.

Viele sehen darin eine direkte Antwort auf AMDs erfolgreiche X3D Prozessoren, die aktuell zu den leistungsstärksten Gaming CPUs auf dem Markt gehören. Mehr Cache kann insbesondere in Spielen für zusätzliche Leistung sorgen und die Framerate in bestimmten Szenarien spürbar verbessern.

Offizielle Angaben dazu gibt es bislang jedoch noch nicht!

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DDR5 8000, KI Funktionen und weitere Verbesserungen

Auch die Plattform selbst soll zahlreiche Neuerungen erhalten. Genannt werden unter anderem Unterstützung für schnelleren DDR5 Arbeitsspeicher, moderne KI Beschleuniger und weitere Optimierungen für zukünftige Anwendungen.

Intel scheint damit nicht nur die reine Prozessorleistung steigern zu wollen, sondern die gesamte Plattform fit für kommende Anforderungen zu machen. Gerade mit Blick auf KI Anwendungen und zukünftige Spiele könnte dies ein wichtiger Faktor werden.

Wann erscheint Intel Nova Lake-S?

Eine offizielle Vorstellung steht derzeit noch aus. Die meisten Leaks und Branchenberichte gehen jedoch davon aus, dass Nova Lake-S Ende 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen könnte.

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Bis dahin sollten sämtliche Informationen mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden. Wie bei allen Leaks gilt auch hier, dass sich Spezifikationen bis zur offiziellen Ankündigung noch ändern können.

Warum Gamer Nova Lake-S im Auge behalten sollten

Für PC-Spieler könnte Nova Lake-S eine der spannendsten Prozessor-Generationen der letzten Jahre werden. Während die hohe Kernanzahl vor allem für Multitasking, Streaming und Content Creation interessant ist, richten sich die größten Hoffnungen auf Verbesserungen bei Cache, Architektur und Gaming-Leistung. Gerade der größere Cache könnte für Spieler besonders spannend werden, da er in vielen Titeln zu höheren FPS, stabileren Frametimes und einem insgesamt flüssigeren Spielgefühl beitragen kann. AMD hat mit seinen X3D-Prozessoren bereits gezeigt, welchen Unterschied zusätzlicher Cache beim Gaming machen kann.

Bis zur offiziellen Vorstellung bleibt zwar noch vieles Spekulation, doch schon jetzt deutet einiges darauf hin, dass sich Gamer den Namen Nova Lake-S merken sollten. Sollten sich die bisherigen Gerüchte bewahrheiten, könnte Intel vor allem bei Gaming-PCs wieder deutlich stärker angreifen als in den vergangenen Jahren.

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Wie geht es weiter?

Schon jetzt zählt Nova Lake S zu den spannendsten Hardware Projekten der kommenden Jahre. Mehr Kerne, ein neuer Sockel, mögliche Cache Verbesserungen und moderne Plattformfunktionen könnten dafür sorgen, dass Intel im Desktop Bereich wieder stärker angreift.

Bis zur offiziellen Vorstellung bleiben zwar noch einige Fragen offen, die aktuellen Leaks zeigen jedoch, dass Intel offenbar große Pläne für die nächste Prozessorgeneration hat. Wer sich für PC Hardware interessiert, sollte die weitere Entwicklung daher im Auge behalten.

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