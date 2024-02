Übernächste Xbox-Konsole soll auf Nvidia und Intel setzen (Gerücht)

Die Zukunft der nächsten Xbox-Konsole von Microsoft ist Gegenstand von neuesten Gerüchten und angeblichen Leaks. Einige behaupten, dass Microsoft für die übernächste Generation der Konsole mit dem Chip-Hersteller Intel und Nvidia kooperieren will, statt mit AMD wie bisher bei den Konsolen. Das geht aus einem englischsprachigen Podcast, namens „Moore’s Law is Dead“ hervor, der behauptet, dass Microsoft für seine nächste Next-Gen-Xbox Intel als CPU-Hersteller der Wahl in Betracht zieht.

Microsoft soll die Optionen von Intel und Nvidia für seine Next-Gen-Konsolen intern noch prüfen. Ein möglicher Grund dafür sei, dass Xbox noch keinen Next-Gen-Deal mit AMD gemacht hat, anders als Sony. Sony hat bereits mehrere Vereinbarungen mit AMD für die PlayStation und ihre Zukunft getroffen. Intel soll die Chance sehen, mit Microsoft seine Arc-Grafikkarte zu nutzen und seine Produktion zu steigern. Auch eine Kombination aus einer Intel CPU und einer NVIDIA GPU sei möglich. Aber das wird wohl noch eine Konsolengeneration dauern und die nächste Next-Gen-Xbox wird wohl mit AMD gemacht. Die Quelle liefert keine „Beweise“ für die Gerüchte und man sollte sie mit Skepsis betrachten. Aber sie sind dennoch spannend für die nächsten Next-Gen-Konsolen von Microsoft.