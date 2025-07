GameStop zerstörte Switch 2 mit Tacker – Charity-Auktion erreicht bereits 213.000€

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Der Hype um die Nintendo Switch 2 war gewaltig. Schon zwei Monate vor Release überstieg die Nachfrage die Produktionsmenge deutlich. Auch in Europa kam es zu Engpässen. Doch nicht jeder, der eine Konsole ergattern konnte, war danach glücklich.

Ein US-amerikanischer GameStop wurde viral, weil dort Kassenbons mit einem Tacker an die Verpackungen der Switch 2 geheftet wurden – und dabei Kratzer und Löcher auf den Displays hinterließen. Eine peinliche Panne, die jetzt zur Charity-Aktion wird.

„Staplegate“: Vom Missgeschick zur eBay-Auktion

GameStop reagierte mit Humor und Kreativität. Unter dem Titel „Staplegate“ startete der Händler eine Auktion auf eBay – und versteigert dort den tatsächlichen Tacker, mit dem die Konsolen beschädigt wurden.

Im Auktionspaket enthalten ist auch die erste dokumentierte Switch 2, die davon betroffen war. Der Bildschirm wurde zwar ersetzt, doch die Verpackung trägt noch immer das Loch – inklusive der ursprünglichen Heftklammer, die ebenfalls beiliegt.

Als Beweis gibt es ein Echtheitszertifikat, unterzeichnet von GameStop-CEO Ryan Cohen. Und der hat noch ein Versprechen abgegeben: Sollte die Auktion über 1 Million Dollar erreichen, lädt er den Höchstbietenden zum Lunch in Miami bei McDonald’s ein – und legt zusätzlich seine Unterhose obendrauf. Kein Scherz.

Bereits über 213.000€ für Kinderkrankenhäuser

Der vollständige Erlös geht an die gemeinnützige Organisation Children’s Miracle Network Hospitals, die Kinderkliniken in den USA unterstützt. Zum Zeitpunkt des Artikels wurde die ebay-Auktion bereits mehr als 320 Mal überboten, das Höchstgebot liegt aktuell bei 249.000 US-Dollar (rund 213.800 €). Die Auktion endet in 4 Tagen.

Ein kleiner Büro-Tacker sorgt so weltweit für Schlagzeilen und hilft dabei, Kindern in Not zu unterstützen. Skurril, aber wirkungsvoll.