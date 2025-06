Launch-Fiasko für Nintendo Switch 2: Gestanzte Kassenbons ruinieren neue Konsolen

Was als freudiger Release-Tag begann, endete für viele Fans in Frust: Die brandneue Nintendo Switch 2 kommt bei zahlreichen Käufern mit beschädigtem Bildschirm an. Der Grund? Verkaufsquittungen, die in die Verpackung getackert wurden. Besonders betroffen: ein GameStop-Store in Staten Island, New York (USA).

Ein Kassenbon zerstört das Display

Mehrere Bilder und Beiträge in sozialen Medien zeigen denselben Fehler: Eine GameStop-Filiale an der Forest Avenue hat bei der Mitternachtsverkäufen Kassenbons direkt auf den Konsolenboxen festgetackert. Problematisch ist, dass die Verpackung der Switch 2 aus einem dünnen Karton besteht: Direkt unter der Lasche liegt das Display der Konsole! Die Folge: Die Heftklammern durchbohren den LCD-Bildschirm.

„GameStop hat mir und meinen Freunden die Quittung auf die Box getackert. Jetzt ist der Bildschirm kaputt“, schreibt ein frustrierter Käufer auf Reddit. Der Beitrag wurde von GameStop gelöscht, aber IGN.com berichtete zuvor darüber. Viele Nutzer berichten Ähnliches. Laut Zeugen waren über 100 Kunden bei der Mitternachtseröffnung vor Ort – und ein Großteil der Konsolen scheint betroffen zu sein.

Nintendo: Verpackung „ohne Schutzgedanken“?

Während GameStop inzwischen erklärt hat, dass man den Vorfall untersucht und den Betroffenen Entschädigung verspricht, fragen sich viele Fans, warum Nintendo die Konsole so empfindlich verpackt hat. Das Gerät liegt mit dem Display nach oben in der Verpackung. Das habe ich gestern beim Auspacken ebenfalls festgestellt.

„Ich will den Mitarbeitern keinen Vorwurf machen, aber die Verpackung wirkt komplett ohne Nachdenken“, meint ein Käufer. „Warum liegt das wichtigste Teil so offen und ohne Polsterung?“

Auch auf X.com (ehemals Twitter) ist der Unmut groß: „Ich wusste, dass das passiert. Das Display liegt direkt unter der Oberseite der Box, da reicht schon ein Stift oder ein Fingernagel, um was kaputtzumachen“, schreibt ein Nutzer.

Ob es zu weiteren solchen Vorfällen gekommen ist, ist derzeit nicht klar. Der fehlende Schutz für das Display in der Verpackung der Switch 2 sollte jedoch eine Warnung für alle sein, die mit der Verpackung nicht so zimperlich umgehen. Eine Heftklammer kann anscheinend viel Schaden anrichten!

Bereits vor dem 5. Juni 2025 – dem offiziellen Starttag der Nintendo Switch 2 – wurden Konsolen frühzeitig ausgeliefert. Ohne Day-One-Update funktionierten diese allerdings noch nicht. Damit konnte Nintendo frühzeitige Leaks vermeiden. Übrigens meldeten sich gestern ehemalige Nintendo-Mitarbeiter zu einer wichtigen Switch 2-Kontroverse.