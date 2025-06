Nintendo Switch 2: Erste Konsolen vor Release ausgeliefert

Obwohl die Nintendo Switch 2 offiziell erst am 5. Juni erscheinen soll, melden sich bereits erste Käufer mit Fotos ihrer neuen Konsole – deutlich vor dem weltweiten Launch. Während Nintendo sich auf einen der größten Hardware-Starts der letzten Jahre vorbereitet, sorgen vorzeitige Auslieferungen und technische Stolpersteine für Gesprächsstoff in der Community.

Einige Nutzer auf Reddit und in sozialen Medien berichten, dass sie ihre Switch 2 bereits erhalten haben. So tauchte unter anderem ein Bild aus dem Nahen Osten auf, das eine bereits ausgepackte Konsole zeigt. Laut dem Portal Comicbook.com gibt es auch Berichte über frühzeitige Lieferungen in Ländern wie Libanon, Dubai, Russland und Hongkong. Offiziell ist der Verkaufsstart jedoch erst für den 5. Juni angesetzt.

Wer seine Konsole bereits vorab in den Händen hält, kann sich allerdings nicht sofort ins Spielvergnügen stürzen. Zum Start ist ein Day-One-Patch erforderlich, um physische Spiele nutzen zu können. Zudem ist der Nintendo eShop derzeit noch nicht freigeschaltet – digitale Inhalte können somit vorerst nicht heruntergeladen werden. Frühzeitige Besitzer der Konsole können also bisher lediglich die Hardware bestaunen.

Das Interesse an der Nintendo Switch 2 ist groß

Die Nachfrage nach der Switch 2 ist enorm. Vorbestellungen bei großen Händlern waren häufig innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Dabei versuchen die Händler, durch Schutzmaßnahmen gegen Bots und Reseller eine faire Vergabe zu ermöglichen. Dennoch mehren sich Berichte über Komplikationen: Einige Kunden bei Walmart erhielten unerwartete Stornierungen aufgrund angeblicher Zahlungsprobleme. Ob diese bis zum Launch behoben werden können, ist ungewiss.

Die große Nachfrage sorgt bereits im Vorfeld für eine gewisse Anspannung unter den Fans. Manche Nutzer beobachten im Minutentakt die Produktseiten von Händlern, andere haben sich Berichten zufolge sogar seit Wochen in der Nähe ihrer Lieblingsgeschäfte positioniert – in der Hoffnung, pünktlich zum Verkaufsstart ein Exemplar zu ergattern.

Trotz aller Turbulenzen deutet alles darauf hin, dass Nintendo erneut einen Rekordstart hinlegen könnte. Sollte der offizielle Launch reibungslos verlaufen, könnte der 5. Juni zu einem historischen Tag für das Unternehmen und seine weltweite Fangemeinde werden.

Zudem hat Nintendo einen neuen Trailer für die Nintendo Switch 2 Welcome Tour veröffentlicht. Mit der Welcome Tour präsentiert das Unternehmen eine interaktive Ausstellung, die tiefere Einblicke in die Technik und Funktionen der kommenden Konsole bietet. Statt reiner Produktpräsentation setzt das Erlebnis auf aktives Entdecken: Besucher dürfen schauen, anfassen und ausprobieren. Allerdings muss man in E-Shop ein paar Euro hinlegen, um den Content freizuschalten.