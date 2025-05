Zu früh ausgelieferte Nintendo Switch 2 komplett unbrauchbar – ohne Day-One-Update geht gar nix!

Der offizielle Release der Nintendo Switch 2 ist für den 5. Juni 2025 angesetzt. Nur noch ein paar Tage. Doch wie so oft bei weltweit vertriebenen Konsolen sind einige Exemplare schon jetzt in den Umlauf geraten. Auf Plattformen wie YouTube, X.com und Reddit tauchten erste Unboxing-Videos für die Switch 2 auf – doch statt einem verfrühten Spielerlebnis gibt es für die Besitzer eine herbe Enttäuschung.

Denn wie mehrere Quellen berichten, ist die neue Konsole ohne das obligatorische Day-One-Update nicht funktionsfähig. Und das ist gut so!

Nintendo Switch 2: Erste Geräte schon im Umlauf, aber nicht nutzbar!

Ein YouTuber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten veröffentlichte am 27. Mai ein Video, in dem er eine originalverpackte Switch 2 auspackte (via Dexerto). Das Video wurde inzwischen gelöscht – vermutlich auf Druck von Nintendo. In einem Kommentar erklärte der Nutzer jedoch: „Nintendo hat die Switch 2 gesperrt. Sie braucht ein Update, um zu funktionieren. Ich warte bis zum 5. Juni, um sie freizuschalten.“

Ein anderer früher Besitzer bestätigte das Verhalten und erklärte, beim Versuch ein Spiel der ersten Switch zu starten, erscheine eine Meldung: „Bitte mit dem Internet verbinden und System aktualisieren.“

Keine Switch 2-Spiele ohne Internet und Update

Sollten diese Berichte stimmen – und bisher gibt es keine gegenteiligen Hinweise – ist die Switch 2 aktuell faktisch nutzlos. Weder alte noch neue Spiele können gestartet werden, bevor das Update-Servernetzwerk von Nintendo freigeschaltet ist. Das dürfte frühestens am offiziellen Launch-Tag geschehen. Also am 5. Juni.

Für Nintendo hat dieses Vorgehen klare Vorteile: Spoiler und Leaks zu kommenden Spielen wie Mario Kart World bleiben vorerst unter Verschluss. Niemand kann Gameplay-Videos vorzeitig verraten. Ein cleverer Schachzug, um die Spannung aufrechtzuhalten.

Solche Maßnahmen zeigen, wie wichtig Nintendo eine kontrollierte Veröffentlichung ist. In einer Zeit, in der Spiele oft Tage oder sogar Wochen vor Release im Netz auftauchen, geht der japanische Konzern auf Nummer sicher – zur Freude vieler Fans, die sich vor Spoilern fürchten. Nun, diese Furcht wurde ihnen genommen. Die bisherigen Switch 2-Unboxing-Videos im Internet zeigen nur wie man eine Schachtel öffnet, aber nicht wie man mit der neuen Nintendo-Konsole spielt.