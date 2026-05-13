Neuer Leak zu Assassin’s Creed Hexe verrät Schauplatz und mehr

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Rund um Assassin’s Creed Hexe sind jetzt neue Informationen aufgetaucht, die erstmals konkreter auf Setting und Zeitraum eingehen. Laut aktuellen Leaks soll der nächste große Teil der Reihe im historischen Würzburg spielen und sich stark mit der Zeit der Hexenverfolgung beschäftigen.

Offiziell bestätigt hat Ubisoft diese Details bislang zwar nicht. Trotzdem sorgen die neuen Hinweise bereits für enorme Aufmerksamkeit, weil sich das Spiel damit von früheren Teilen der Reihe unterscheiden könnte.

Würzburg soll eine zentrale Rolle spielen

Besonders interessant ist dabei der angebliche Schauplatz. Laut den aktuellen Informationen spielt Assassin’s Creed Hexe im süddeutschen Raum des 16. Jahrhunderts. Vor allem Würzburg soll eine wichtige Rolle übernehmen.

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Die Stadt gilt historisch als einer der bekanntesten Orte der europäischen Hexenprozesse. Genau deshalb würde das Setting perfekt zur deutlich düstereren Ausrichtung passen, die Ubisoft bereits vor längerer Zeit angedeutet hatte.

Der Ton des Spiels soll wesentlich ernster werden

Schon bei der ersten Ankündigung machte Ubisoft klar, dass Assassin’s Creed Hexe anders werden soll als die letzten Open-World-Teile der Reihe. Statt riesiger Karten und hunderter Sammelobjekte soll diesmal offenbar eine deutlich bedrückendere Atmosphäre im Mittelpunkt stehen.

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Mehrere Insider sprechen seit Monaten davon, dass Horror-Elemente und psychologische Themen eine größere Rolle spielen könnten. Genau dadurch würde sich das Spiel spürbar von Titeln wie Assassin’s Creed Valhalla oder Assassin’s Creed Odyssey unterscheiden.

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Auch spielerisch soll sich vieles verändern

Zusätzlich deuten die Leaks darauf hin, dass Ubisoft stärker auf kleinere Schauplätze, Stealth und Verfolgungsmechaniken setzen möchte. Einige Berichte sprechen sogar davon, dass Spieler zeitweise selbst gejagt werden könnten.

Das würde gut zur düsteren Hexen-Thematik passen. Gerade weil die Reihe zuletzt oft für ihre gigantischen Open Worlds kritisiert wurde, könnte dieser Richtungswechsel für frischen Wind sorgen.

Offizielle Informationen dürften nicht mehr lange fehlen

Bislang bleibt allerdings vieles reine Spekulation. Ubisoft hat außer dem Namen und einem ersten kurzen Teaser noch kaum konkrete Informationen veröffentlicht.

Trotzdem rechnen viele inzwischen damit, dass Assassin’s Creed Hexe in den kommenden Monaten endlich ausführlicher vorgestellt wird. Nach den aktuellen Leaks dürfte das Interesse daran jedenfalls noch einmal deutlich gestiegen sein.

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