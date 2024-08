Assassin’s Creed Hexe: Ein mutiger Schritt in Richtung Horror?

Nach der Spaltung, die Assassin’s Creed Shadows in den letzten Monaten ausgelöst hat, scheint es schwer zu glauben, dass das nächste große Spiel der Serie, derzeit als Assassin’s Creed Hexe bekannt, die Wogen glätten könnte. Die Assassin’s Creed-Serie steht seit Jahren in der Kritik, da sich ihre neue Formel allmählich von den ursprünglichen Wurzeln entfernt hat. Dennoch sieht Assassin’s Creed Hexe bereits jetzt wie der mutigste Titel der Serie aus. Wenn das Spiel das gemunkelte Konzept umsetzen kann, könnte es eine neue, solide Richtung für die Franchise darstellen.

Gerüchten zufolge könnte Assassin’s Creed Hexe während der deutschen Hexenjagden im 16. Jahrhundert spielen und eine Hexe als Protagonistin haben. Die Serie hat in der Vergangenheit bereits gewagte Schritte unternommen, aber das Konzept von Assassin’s Creed Hexe wäre völlig neu. Das könnte zum Scheitern führen, aber auch der Schlüssel zum Erfolg sein. Das gemunkelte Konzept eröffnet die Möglichkeit, ein Genre zu erkunden, in das die Serie bisher noch keinen Fuß gesetzt hat. Wenn das gelingt, könnte es die Rettung sein.

Vorausgesetzt, die Gerüchte über das Setting und die Protagonistin von Assassin’s Creed Hexe stimmen. Mit den Vorrsetzungen könnte sich das Franchise erstmals in das Horror-Genre wagen. Es scheint bereits das dunkelste Assassin’s Creed-Spiel zu werden, sowohl thematisch als auch umgebungsbedingt und wäre daher ein guter Kandidat für gruselige Horrorelemente. Es gab auch Leaks und Gerüchte, dass die Protagonistin Magie verwenden könnte, was in der Vergangenheit kontrovers war.

Ein grausames Setting bietet dir Hexenjagd ja

Aus der Perspektive des Settings ist die deutschen Hexenjagd des 16. Jahrhunderts schrecklich genug, dass es sinnvoll wäre, wenn Assassin’s Creed Hexe sich in Richtung Horror bewegt. Es ist schwer vorstellbar, dass Ubisoft ein Spiel wie Assassin’s Creed Hexe ohne eine reife Altersfreigabe machen könnte, da das historische Ereignis die Tötung von Zehntausenden von Menschen beinhaltet, die der Hexerei beschuldigt und verurteilt wurden. Daher könnte Horror der sinnvollste Weg für das Spiel sein. Allerdings ist das Horrorgenre heikel, da es Zurückhaltung und eine passende Welt erfordert.

Wie bei allem, was versucht, sich im Horrorgenre zu etablieren, muss Assassin’s Creed Hexe vorsichtig vorgehen, um erfolgreich zu sein. Es besteht die Möglichkeit, dass Horror übertrieben wird und eher lächerlich als gruselig wirkt. Das Horrorgenre basiert weniger auf Schreckmomenten als auf Atmosphäre und Spannung, was berücksichtigt werden muss. Da Assassin’s Creed bereits eine etablierte Franchise ist, muss der Titel sicherstellen, dass es eine gesunde Balance hält, um nicht die eigene Identität dabei zu verlieren. Der moderate Einsatz von Magie muss ebenfalls bedacht werden, da Magie gegen den Realismus verstößt, auf den die Serie immer gesetzt hat.

Wenn Assassin’s Creed Hexe sich im Horrorgenre versucht, wäre dies zweifellos eine mutige neue Richtung für die Franchise. Die Serie könnte eine erhebliche Veränderung gebrauchen, die dennoch ihre Wurzeln ehrt. Nur die Zeit wird zeigen, was Assassin’s Creed Hexe zu bieten hat, aber es könnte der größte Schritt sein, den die Serie je gemacht hat.