The Lost Wild will Dinosaurier-Horror neu definieren

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Dinosaurier gehören seit Jahrzehnten zu den faszinierendsten Kreaturen der Popkultur. Mit The Lost Wild möchte Entwickler Great Ape Games dieses Interesse nun mit klassischem Survival-Horror verbinden. Gemeinsam mit Publisher Annapurna Interactive wurde angekündigt, dass das Spiel voraussichtlich 2027 für PlayStation 5 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen wird.

Statt auf spektakuläre Action oder übermächtige Waffen zu setzen, verfolgt The Lost Wild einen anderen Ansatz. Die Spieler werden nicht zu Jägern, sondern zu Gejagten. Im Mittelpunkt steht das Überleben in einer Welt, in der intelligente Dinosaurier den Menschen als Beute betrachten.

Laut Great Ape Games unterscheidet sich The Lost Wild bewusst von vielen anderen Dinosaurier-Spielen. Die prähistorischen Kreaturen werden nicht als klassische Monster dargestellt, sondern als wilde Tiere, die ihren natürlichen Instinkten folgen.

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Studio-CEO Nick Gregory beschreibt das Projekt als eine Liebeserklärung an Dinosaurier und Survival-Horror. Die Grundidee entstand aus der gemeinsamen Leidenschaft des Teams für prähistorische Lebewesen, Videospiele und spannende Überlebensgeschichten. Aus diesem Konzept entwickelte sich im Laufe der Jahre ein eigenständiges Studio mit mehr als 25 Mitarbeitern.

Das Ziel der Entwickler ist es, eine Atmosphäre permanenter Anspannung zu erschaffen. Die Gefahr soll nicht durch plötzliche Schockmomente entstehen, sondern durch das stetige Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden.

Eine geheimnisvolle Insel voller Gefahren

In The Lost Wild übernehmen Spieler die Rolle von Saskia. Sie erwacht auf einer unbekannten Insel, die von Dinosauriern bevölkert wird. Wie sie dort gelandet ist und welche Geheimnisse sich hinter diesem Ort verbergen, bleibt zunächst offen.

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Auf ihrer Suche nach Antworten erkundet Saskia verlassene Forschungseinrichtungen, die tief in einer üppigen und scheinbar unberührten Wildnis verborgen liegen. Doch hinter jeder Ecke könnte bereits die nächste Bedrohung lauern.

Die verlassenen Anlagen dienen dabei nicht nur als Schauplatz für die Geschichte, sondern auch als wichtige Orte zur Erkundung. Hier finden Spieler Hinweise, nützliche Gegenstände und mögliche Fluchtwege. Gleichzeitig stellen diese Bereiche oft besonders gefährliche Zonen dar, in denen sich Raubtiere aufhalten.

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Tarnung und Beobachtung sind der Schlüssel zum Überleben

Ein zentraler Bestandteil des Gameplays ist das Beobachten der Dinosaurier. Die Tiere reagieren auf ihre Umgebung und folgen eigenen Verhaltensmustern. Wer überleben möchte, muss lernen, ihre Bewegungen richtig einzuschätzen.

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Spieler können vorsichtig vorgehen und sich verstecken oder alternative Wege abseits der offensichtlichen Pfade suchen. Das Entdecken geheimer Routen könnte dabei oftmals den Unterschied zwischen Flucht und einem tödlichen Zusammentreffen ausmachen.

Anders als viele moderne Survival-Spiele setzt The Lost Wild nicht auf umfangreiche Kampfmechaniken. Stattdessen entsteht die Spannung durch das ständige Ausweichen vor einer überlegenen Bedrohung.

Kein Kampf auf Leben und Tod

Besonders interessant ist die Entscheidung der Entwickler, ausschließlich nicht-tödliche Hilfsmittel einzusetzen. Saskia verfügt nicht über Waffen, mit denen sich Dinosaurier dauerhaft ausschalten lassen.

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Stattdessen können Ablenkungen erzeugt, Gegenstände eingesetzt oder die Umgebung strategisch genutzt werden. In manchen Situationen lassen sich Raubtiere kurzfristig vertreiben, doch die Gefahr verschwindet nie dauerhaft.

Dadurch entsteht ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, bei dem jede Begegnung sorgfältig geplant werden muss. Ressourcenmanagement, Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen sollen eine ebenso wichtige Rolle spielen wie das Erkunden der Insel.

Eine Liebeserklärung an Dinosaurier und Survival-Horror

Mit seinem Fokus auf intelligente Dinosaurier, intensive Verfolgungsjagden und eine dichte Atmosphäre verfolgt The Lost Wild einen Ansatz, der sich deutlich von vielen anderen Genrevertretern unterscheidet. Die Kombination aus Survival-Horror, Erkundung und nicht-tödlichem Gameplay könnte insbesondere Fans klassischer Spannungsspiele ansprechen.

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Bis zum geplanten Release im Jahr 2027 dürfte zwar noch einige Zeit vergehen, doch bereits jetzt macht The Lost Wild deutlich, dass Dinosaurier auch ohne explosive Action für nervenaufreibende Momente sorgen können.