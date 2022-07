The Lost Wild: Neues Horror-Survival-Game mit Dinosauriern

The Lost Wild (c) Annapurna Interactive

Der Publisher Annapurna Interactive ist dafür bekannt, kunstvolle Indie-Spiele an die Massen zu verteilen. Während eines Showcases kündigte der Entwickler ein neues Dinosarier-Horror-Survival-Game an, dass sich zurzeit aktiv in der Entwicklung befinde. Es nennt sich The Lost Wild.

The Lost Wild wurde ursprünglich vor fast einem Jahr vom Entwickler Great Ape Games angekündigt, aber jetzt wurde bestätigt, dass Annapurna Interactive die Veröffentlichungspflichten übernimmt. Ein neuer Cinematic-Trailer für The Lost Wild wurde veröffentlicht, der den Fans eine Vorstellung davon gibt, was sie vom Gameplay erwarten können. Unter der Annahme, dass der Film das Gameplay des Spiels widerspiegelt, scheint es, als würden die Spieler eine üppige Dschungelumgebung erkunden, in der es von gefährlichen Dinosauriern wimmelt. Das Spiel verwendet eine First-Person-Perspektive, wobei sich der Spielercharakter an einem Kompass orientiert, während er sich durch den Dschungel bewegt.

WERBUNG

Diejenigen, die sich für The Lost Wild interessieren, sollten beachten, dass es derzeit nur für eine PC-Veröffentlichung auf Steam bestätigt ist und voraussichtlich nicht vor 2024 raus kommen wird. Sollte das Spiel allerdings gut bei den Gamern ankommen, dann wäre es sicherlich möglich das es nachträglich dann auch für PlayStation und Xbox erscheint. Schließlich gibt es derzeit eine riesige Lücke an Dinosaurier-Horrorspielen, die auf modernen Konsolen verfügbar sind, also hat das Spiel eine hervorragende Gelegenheit, diese Nische zu füllen.

Im Laufe der Jahre gab es nicht viele Versuche mit Dinosaurier-Horrorspielen, wobei die meisten Spiele mit Dinosauriern direkt in die Action-Kategorie fallen, wie zum Beispiel das kommende Exoprimal-Spiel von Capcom. Das erste Dinosaurier-Survival-Horrorspiel-Franchise, Dino Crisis, ruht seit Jahren und es sieht nicht so aus, als ob Capcom in absehbarer Zeit mit einem neuen Spiel in dieser Serie fortfahren wird.

Gerüchte über ein Dino Crisis-Remake halten sich hartnäckig, aber es wurde nichts Offizielles angekündigt und einige Berichte deuten darauf hin, dass Pläne für ein solches Spiel bereits verworfen wurden.

The Lost Wild ist für den PC in Entwicklung.

Passend zum Thema