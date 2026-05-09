Rayman Legends Remake: Ubisoft plant offenbar die sichere Nostalgie-Rückkehr

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Ubisoft könnte Rayman schon bald wieder ins Rampenlicht holen. Laut Insider Tom Henderson soll ein Rayman Legends Remake in Arbeit sein und offenbar deutlich näher an einer Enthüllung stehen als bisher gedacht. In einem Livestream sagte Henderson, er höre „sehr viele positive Dinge“ über das Projekt. Das Remake soll demnach den Koop-Modus zurückbringen und „alles“ behalten, was Spieler am Original lieben. Außerdem rechnet er damit, dass der französische Videospiele-Publisher diesen Sommer mehr dazu zeigen könnte.

Offiziell angekündigt ist das Spiel noch nicht. Trotzdem passt die Aussage zu früheren Berichten.

Rayman Legends Remake: Warum das Gerücht trotzdem überrascht

Die größte Frage lautet: Warum gerade Rayman Legends? Das Spiel erschien ursprünglich 2013 und gilt bis heute als eines der besten modernen 2D-Jump-’n’-Runs. Viele Fans sehen kaum Bedarf für ein Remake, weil der handgezeichnete Stil kaum gealtert ist. Genau das zeigt sich auch in den Kommentaren zum YouTube-Video von Insider-Gaming. Viele Nutzer nennen das Original zeitlos und wünschen sich eher ein neues Rayman-Spiel, ein Remake von Rayman 2 oder eine moderne Version von Rayman Origins.

Ganz unbegründet wäre ein neues Legends-Projekt aber nicht. Ubisoft Milan suchte 2025 nach einem 3D Gameplay Animator und einem Senior Game Designer für einen „AAA title“ der Rayman-Marke. Diese Stellenanzeigen wurden später entfernt, aber von aufmerksamen Reddit-Kommentatoren dokumentiert. Ob sie direkt mit dem Legends-Remake zusammenhängen, ist nicht bestätigt. Sie zeigen aber, dass Ubisoft tatsächlich wieder an Rayman-Spielen arbeitet.

Was könnte ein Remake überhaupt verbessern?

Wenn Ubisoft wirklich Rayman Legends neu auflegt, müsste der Mehrwert klar erkennbar sein. Eine höhere Auflösung allein dürfte vielen Fans nicht reichen. Sinnvoll wären neue Level, zusätzliche Musikabschnitte, ein sauber integrierter Online-Koop oder eine bessere Verbindung zu Inhalten aus Rayman Origins.

Spannend ist auch die Frage, ob „Remake“ hier vielleicht etwas großzügig verwendet wird. Möglich wäre ein großes Remaster, eine Deluxe-Version oder eine technisch überarbeitete Neuauflage für aktuelle Plattformen. Einige Fans spekulieren sogar über ein 3D-Projekt auf Basis von Legends. Dafür gibt es bisher aber keine belastbare Bestätigung.

Rayman steht offenbar vor einem Comeback

Rayman war lange fast verschwunden. Abseits von Gastauftritten, etwa in Mario + Rabbids Sparks of Hope, blieb die Marke ruhend. Gleichzeitig tauchten in den vergangenen Monaten immer mehr Hinweise auf eine Rückkehr auf. Ubisoft selbst bestätigte laut mehreren Berichten, dass man an der Zukunft von Rayman arbeitet. Auch Rayman-Schöpfer Michel Ancel sprach bereits von einer Art Remake des Originals von 1995.

Anscheinend möchte Ubisoft mit dem Rayman Legends Remake/Remaster testen, wie stark die Marke heute noch ist. Das Original ist beliebt, zugänglich und stark genug, um neue Spieler abzuholen. Ob es aber wirklich das Remake ist, das Fans am meisten wollen, steht auf einem anderen Blatt. Noch sind alles Gerüchte.

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