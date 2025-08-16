Großes Comeback? Ubisoft soll gleich an zwei Rayman-Projekten arbeiten

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Kommt Rayman endlich zurück auf den Schirm? Seit über zehn Jahren warten Fans auf ein neues Abenteuer des armlosen Helden. Nun gibt es frische Gerüchte, die Hoffnung machen. Laut einem bekannten Branchen-Insider soll Ubisoft gleich zwei neue Projekte in Arbeit haben, die den Kult-Plattformer zurück ins Rampenlicht holen könnten.

Der Ursprung der Reihe geht zurück ins Jahr 1995, als das erste Rayman-Spiel auf Plattformen wie der ersten PlayStation-Konsole und auch 3DO erschien. Damals war es noch ein 2D-Plattformer, der dich durch fantasievolle Welten brachte, in denen man gefangene Electoons befreien musste. Am Ende jedes Levels gab es Bosskämpfe. 1999 folgte Rayman 2 und der Sprung ins 3D-Zeitalter. Bis heute einer der schwierigsten PS1-Spiele von Ubisoft. Seit Rayman Legends (2013) ist die Reihe vernachlässigt worden, außer einem Gastauftritt in Mario + Rabbids Sparks of Hope (2022).

Gleich zwei neue Rayman-Projekte in Arbeit?

Zeit die Nostalgie zu beenden? Der bekannte Gaming-Insider Nash Weedle behauptet, Ubisoft habe derzeit zwei Rayman-Projekte in Entwicklung. Eines davon soll eine Plattforming-Compilation für moderne Systeme sein, vermutlich mit Remasters oder Remakes früherer Spiele. Das zweite Projekt könnte ein neuer 3D-Platformer sein, der sich am handgezeichneten Artstyle von Rayman Legends und Rayman Origins orientiert.

Besonders spannend: Laut dem Insider könnten beide Projekte hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom 2025 in Köln präsentiert werden und zwar potenziellen Partnern, bevor eine offizielle Ankündigung erfolgt.

Einen Hinweis auf die Entwicklung neuer Rayman-Projekte gab es bereits 2024, als Ubisoft den Trademark zu Rayman 3: Hoodlum Havoc erneuerte. Der 2003 erschienene Titel kam ursprünglich für PS2 und GameCube heraus und hat bis heute keine Neuveröffentlichung erlebt.

Warum ein Rayman-Comeback richtig (und wichtige) wäre?

Dafür gibt es einige Gründe:

Viele Spieler sind mit Rayman 2 oder Rayman 3 aufgewachsen. Einzigartiger Stil: Handgezeichnete Optik hebt die Serie von anderen Platformern ab.

Abseits von Mario gibt es aktuell wenige große 3D-Platformer-IPs. Cross-Generation-Potenzial: Eine Compilation könnte neue und alte Fans verbinden.

Die Gamescom 2025 findet vom 20. bis 24. August statt. Sollte Ubisoft Rayman tatsächlich zurückbringen wollen, wäre das Event eine perfekte Bühne – auch wenn laut Gerücht zunächst nur eine nicht-öffentliche Präsentation geplant ist. Die Frage ist nur, ob es sich um ein echtes neues Abenteuer handelt oder ob Fans „nur“ eine Sammlung alter Klassiker bekommen.

So spannend die Aussagen des Insiders mit guter Trefferquote auch klingen: ohne offizielle Bestätigung bleibt alles Spekulation. Ubisoft könnte die Projekte jederzeit verwerfen oder stark verändern. Fans sollten also abwarten, ob sich zur Gamescom tatsächlich etwas rührt oder ob es noch länger still um Rayman bleibt.