Kommt ein Remake von Rayman? Serienerfinder heizt Gerüchte an

Die Gerüchte rund um ein Comeback des Ubisoft-Maskottchens Rayman wollen nicht abklingen. Zuletzt tauchte der Titel „Rayman 30th Anniversary Edition“ als neue Marke in einer australischen Datenbank auf, doch schon im Vorjahr deuteten Insider mehrere geplante Projekte mit Rayman an. Inzwischen hat Ubisoft eine Website zum Jubiläum hochgeladen, aber von einem Remake ist noch keine Spur. Nun sprach das Retro Gamer Magazin mit Serienerfinder Michel Ancel, der die Spekulationen weiter anfeuert. Offiziell ist allerdings nichts bekannt – Ancel ist nämlich nicht länger bei Ubisoft tätig.

Geht es nach dem ehemaligen Producer der ersten Rayman-Abenteuer, soll ein Remaster des allerersten Spiels geplant sein. „Ich glaube, es ist eine Art Remake geplant. Ich weiß nicht mehr genau, wann, aber es wird in HD sein. Ich glaube, Ubisoft fügt ein paar zusätzliche Checkpoints und andere Dinge hinzu, damit es etwas weniger frustrierend ist“, hieß es im Interview (via Push Square). Ancel selbst hat 2020 Ubisoft verlassen, um im Tierschutz zu arbeiten, was mit einer schwierigen Spielentwicklung zusammengehangen haben könnte (via VGC). Denn zuletzt war er für das von Produktionsschwierigkeiten geplagte Beyond Good & Evil 2 zuständig.

Kommt ein Rayman-Remake? So steht es um die Kultserie von Ubisoft

Bereits 2024 war von einem Revival des kultigen Jump ’n’ Runs die Rede, für das Ubisoft eine Rücksprache mit Michel Ancel eingeholt haben soll (via VGC). Danach herrschte allerdings Funkstille. Mit Retro Gamer resümierte der Ex-Entwickler nun über das allererste Spiel auf PlayStation: „Das Tempo ist etwas langsam, weil man eine große Figur auf dem Bildschirm hat. Außerdem ist das Gameplay pixelgenau, sodass es nicht immer einfach ist. Allerdings ist es interessant, dass es durch die Einschränkungen auch heute noch frisch wirkt.“ Dass ein Remake das Spiel angeblich leichter machen soll, sieht er positiv (via VGC).

Es wäre nicht die erste Neuauflage von Rayman. Das Originalspiel von 1995 erschien 2001 erneut auf dem Game Boy Advance, 2009 auf dem Nintendo DS und zuletzt 2016 auf iOS und Android. Das letzte Mainline-Spiel war Rayman Legends, das zuerst 2013 an den Start ging, bevor sich das Franchise mit dem Spin-off Rayman Mini für Smartphones im Jahr 2019 vorerst verabschiedete. Ein kleines Comeback hatte das Maskottchen im DLC von Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

