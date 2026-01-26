Rayman: 30th Anniversary Edition geleakt – mögliche Neuauflage für PS5 & Switch

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Wann hast du das letzte Mal an Rayman gedacht? Für viele Fans fühlt sich das wie eine kleine Ewigkeit an – der Kult-Plattformer ist seit Rayman Legends aus 2013 weitgehend verschwunden. Jetzt sorgt ein aktueller Leak für einen mächtigen Hoffnungsschimmer: In der Datenbank der Australian Classification Board ist ein Eintrag zu einem Titel namens Rayman 30th Anniversary Edition aufgetaucht, der offiziell für PlayStation 5 und Nintendo Switch klassifiziert wurde – obwohl Ubisoft stillschweigt.

Diese Altersfreigabe wurde am 22. Januar 2026 vergeben und listet Atari als Entwickler und Publisher, während das Unternehmen U&I Entertainment als Antragsteller genannt wird. Das passt zu bisherigen Einträgen solcher Klassifizierungen, wo häufig Partner für physische Releases einspringen, ohne die ursprüngliche Marke zu besitzen.

Was steckt hinter der Anniversary Edition?

Ubisoft selbst hat diese 30th Anniversary Edition noch nicht offiziell angekündigt, und es gibt keinerlei bestätigte Infos zu Gameplay, Umfang oder Release-Datum. Das Ganze basiert also derzeit auf einem Leak bzw. einer externen Klassifizierungs-Liste, die häufig frühe Hinweise auf kommendes Material geben, aber nicht immer den finalen Plan widerspiegelt.

Die Tatsache, dass das Spiel mit einer „G“-Bewertung (General Audience) eingeordnet wurde und sehr milde Gewalt aufweist, deutet darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um eine klassische Plattform-Erfahrung im gewohnten Rayman-Stil handelt. Und nicht etwa um ein radikales Reboot mit düsterem Ton oder Gewalt-Schwerpunkt.

Es gibt mehrere mögliche Erklärungen für diesen Leak:

Es könnte eine remasterte oder überarbeitete Fassung des Original-Rayman sein, angepasst für moderne Konsolen.

sein, angepasst für moderne Konsolen. Es könnte sich um eine Sammlung oder Anniversary-Edition mit Zusatzinhalten handeln, etwa Bonus-Level oder historische Extras.

Einige Branchen-Gerüchte sprechen sogar davon, dass Ubisoft an mehreren Rayman-Projekten arbeitet, darunter ein Remake (Codename Steambot) und ein noch größer angelegtes Spiel – aber keine dieser Informationen ist offiziell bestätigt.

Warum alle jetzt wieder an Rayman denken

Diese Meldung sorgt vor allem deshalb für Aufsehen, weil Ubisoft bereits im September 2025 aktiv das 30-jährige Jubiläum von Rayman gefeiert hat und angekündigt hat, an der „Zukunft der Marke“ zu arbeiten. Dabei arbeitet Ubisoft laut eigenen Angaben mit Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an neuen Rayman-Projekten, ohne aber Details zu verraten oder feste Termine zu nennen.

Zudem gab es schon ältere Gerüchte und Insider-Hinweise, dass Ubisoft intern an mehreren Konzepten arbeitet – etwa an einem Remake von Rayman Legends oder an neuen Ideen für die Plattform-Serie. Diese Klassifizierung passt perfekt in dieses Puzzle und heizt die Spekulationen weiter an.

