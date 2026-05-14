Xbox plant offenbar Disc-zu-Digital-System und neuen Game Pass

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Microsoft arbeitet offenbar an neuen Wegen, um Xbox Game Pass und digitale Spielekäufe breiter aufzustellen. Laut einem neuen Bericht von Jez Corden bei Windows Central wurden in aktuellen Xbox-Insider-Builds zwei neue Codenamen entdeckt: Project Saluki und Positron. Beide Projekte sind noch nicht offiziell angekündigt, könnten aber wichtige Hinweise auf die nächste Phase der Xbox-Strategie geben.

Der erste Codename, Project Saluki, soll laut dem Insider auf ein neues Xbox-Game-Pass-Angebot für China hindeuten. Es könnte sich sogar um mehrere Game-Pass-Stufen und Belohnungen handeln, die speziell auf den chinesischen Markt zugeschnitten sind. Corden schreibt, dass das Angebot offenbar an Chinas regulatorische Besonderheiten und lokale Spielervorlieben angepasst werden soll.

Warum China für Xbox so wichtig wäre?

Ein eigener Game Pass für China wäre ein großer Schritt. Der Markt ist riesig, aber für westliche Unternehmen schwer zugänglich. Spiele müssen dort regulatorische Vorgaben erfüllen, Inhalte können eingeschränkt sein und Konsolen spielen traditionell eine kleinere Rolle als Mobile- und PC-Gaming. Gleichzeitig hat der Erfolg von Titeln wie Black Myth: Wukong gezeigt, dass China auch im AAA-Bereich immer wichtiger wird.

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Genau deshalb könnte ein „regional angepasster Game Pass“ durchaus Sinn ergeben. Statt einfach das westliche Abo-Modell zu kopieren, könnte Microsoft ein Angebot bauen, das stärker auf freigegebene Spiele, lokale Vorlieben, Belohnungen oder Ingame-Währungen setzt. Bestätigt ist das aber noch nicht. Cordon betont weiter, dass Details derzeit knapp sind.

Positron klingt sehr spannend

Was dahinter steckt? Laut Corden könnte es sich dabei um eine Art „Disc-to-Digital-Entitlement-Programm“ handeln. Vereinfacht gesagt: Xbox könnte an einem System arbeiten, mit dem physische Spiele in digitale Berechtigungen überführt werden.

Das wäre besonders spannend, weil Microsofts nächste Xbox-Generation immer stärker als digitales Hybrid-System diskutiert wird. Corden verweist auf Hinweise rund um Xbox Helix, das möglicherweise stärker wie ein Konsolen-PC-Hybrid funktionieren könnte. Sollte so ein Gerät ohne klassisches Laufwerk erscheinen, stellt sich automatisch eine wichtige Frage: Was passiert mit den alten Disc-Sammlungen der Spieler?

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Genau hier könnte Positron ansetzen. Ein Disc-zu-Digital-System könnte Spielern helfen, ihre physischen Xbox-Spiele weiter zu nutzen, auch wenn neue Hardware kein internes Laufwerk mehr besitzt. Wie das technisch und rechtlich funktionieren würde, ist aber völlig offen. Immerhin muss Microsoft verhindern können, dass dieselbe Disc danach einfach weiterverkauft oder mehrfach verwendet wird. Der Insider spekuliert deshalb, dass Microsoft die Disc-Lizenz nach der Umwandlung irgendwie entwerten oder einschränken müsste.

Wichtig ist: Project Saluki und Positron sind nicht offiziell angekündigt. Die Hinweise stammen aus Quellen von Windows Central und sollen in Xbox-Insider-Builds verifiziert worden sein. Microsoft selbst hat weder einen China-Game-Pass noch ein Disc-zu-Digital-Programm bestätigt.

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