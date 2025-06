Nach einem Jahr Wartezeit ist es endlich offiziell: Black Myth: Wukong erscheint am 20. August 2025 für Xbox Series X/S. Das Action-Rollenspiel, das auf der chinesischen Mythologie basiert, war zuvor nur für PlayStation 5 und PC verfügbar und wurde dort ein großer Erfolg. Nun können auch Xbox-Spieler in die epische Welt von Wukong eintauchen.

Die Verzögerung war laut Entwickler Game Science auf technische Herausforderungen zurückzuführen, insbesondere auf die Hardware-Architektur der Xbox Series S. Die Konsole verfügt über einen begrenzten geteilten Speicher, was die Optimierung des Spiels erschwerte. Trotz Spekulationen über eine mögliche zeitlich begrenzte Exklusivität mit Sony betonte Game Science, dass die Verzögerung rein technische Gründe hatte.

Die Entwickler mussten erhebliche Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass das Spiel auf der Xbox Series S genauso flüssig läuft wie auf der leistungsstärkeren Xbox Series X. Dies führte zu einer längeren Entwicklungszeit, die jetzt endlich abgeschlossen ist.

