Black Myth: Wukong – Was erwartet dich noch dieses Jahr?

Black Myth: Wukong hat die Gaming-Welt begeistert. Seit der ersten Enthüllung sorgte das Spiel mit spektakulären Gameplay-Trailern für Furore und übertraf bei seinem Launch die hohen Erwartungen vieler Spieler.

Jetzt hat das Action-Rollenspiel bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Titel „Ultimate Game of the Year“ bei den „Golden Joystick Awards“. Doch während Fans diese Erfolge feiern, gibt es noch eine Überraschung: Der Game-Director Feng Ji hat während seiner Dankesrede ein Geheimnis angedeutet, das vor Jahresende enthüllt werden soll.

Folge uns bei Google News

Black Myth: Wukong Überraschung – Was hat Feng Ji angekündigt?

In seiner Rede dankte Ji den Spielern für ihre Unterstützung und sprach von den Herausforderungen, die das Team überwinden musste. Er betonte, dass die Liebe der Fans entscheidend für den Erfolg von Black Myth: Wukong war. Und dann ließ er eine kryptische Bemerkung fallen: „Bleibt dran, denn vielleicht wartet noch eine Überraschung auf euch – später in diesem Jahr.“

Was genau könnte diese Überraschung sein? Das bleibt vorerst unklar. Bereits bekannt ist, dass Anfang 2025 ein DLC erscheinen wird und das Spiel bald eine physische Edition erhält. Doch diese Ankündigung scheint auf etwas völlig Neues hinzuweisen.

Eine Möglichkeit wäre ein neuer Spielmodus, etwa eine Arena für Kämpfe. Die flüssigen und dynamischen Kampfsysteme gehören zu den größten Stärken des Spiels. Ein solcher Modus könnte Fans die Gelegenheit geben, ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern, während sie auf den DLC warten. Alternativ könnten die Entwickler auch zusätzliche Inhalte wie neue Ausrüstungen oder exklusive Events ankündigen, um die Community weiter zu begeistern.

Warum polarisiert das Spiel?

Trotz des Erfolgs polarisiert Black Myth: Wukong in der Gaming-Szene. Es ist das Spiel mit der niedrigsten Bewertung, das jemals für die Game of the Year-Kategorie bei den Game Awards nominiert wurde (Metacritic-Wertungen: 82/100 für PC bzw. 71/100 für PS5). Doch viele Fans und Kritiker sind sich einig: Das Spiel hat einen besonderen Charme, der viele westliche Triple-A-Titel in den Schatten stellt. Spektakuläre Grafik, intensive Kämpfe und innovative Ansätze machen es zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Ob du das Spiel schon durchgespielt hast oder es dir noch bevorsteht: 2024 könnte definitiv für Fans des Titels ein aufregender Abschluss werden.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Black Myth: Wukong erschien am 20. August 2024 für PS5 und Windows PC. Eine Xbox Series-Version lässt auf sich warten. Angeblich macht das Downgrade für die Xbox Series S zu schaffen. Laut aktuellen Berichten soll Microsoft aber gemeinsam mit dem Entwicklerteam von Game Science dran sein.