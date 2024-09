Black Myth: Wukong – Erweiterungen könnten 2025 kommen

Black Myth: Wukong, das die Gaming-Welt im Sturm erobert hat (aktuell Platz 2 in den Steam-Charts hinter Counter-Strike 2 und vor DOTA 2), könnte schon bald um zwei spannende Erweiterungen reicher werden. Dieses Action-Rollenspiel aus China hat in den letzten Wochen für Furore gesorgt und beweist, dass die Gaming-Industrie im Reich der Mitte nicht nur auf dem Vormarsch ist, sondern auch den westlichen Markt im Blick hat.

Alles lief allerdings nicht reibungslos. Die PlayStation 5-Version hat mit technischen Problemen zu kämpfen, und die Xbox-Version lässt weiterhin auf sich warten. Angeblich wegen der schwächeren Series S. Trotzdem ist der Erfolg des Spiels beeindruckend. Auf Steam stürmen die chinesischen Spieler die Charts, und das Spiel zählt bereits jetzt zu den am schnellsten verkauften Titeln überhaupt.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie geht es weiter mit Black Myth: Wukong?

Laut einem bekannten Leaker namens Lunatic Ignus, der auf Discord und „X“ (ehemals Twitter) aktiv ist, könnten 2025 gleich zwei Erweiterungen auf uns zukommen. Diese Information basiert auf gefundenen Audio-Dateien, die scheinbar für Charaktere wie Buddha, den Jade-Kaiser und Nezha gedacht sind.

Game Science aims to launch 2 DLC’s for BM:W before the release of their next game, Black Myth: Jiang Ziya.

The game was meant to have 13 chapters, but they released only 6 longer chapters because of the budget.

Join my Discord for more info

Thank you!https://t.co/yweRAvgMt7 pic.twitter.com/VPIdYjspff

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

— Lunatic Ignus (@ignusthewise) September 2, 2024