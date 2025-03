Nintendo Switch 2: Mögliche Exklusiv-Spiele der kommenden Direct geleakt

Ein potenzielles exklusives Spiel für die Nintendo Switch 2 könnte vor seiner Enthüllung bei der bevorstehenden Nintendo Switch 2 Direct am 2. April geleakt worden sein. Laut den Gerüchten könnte eine Reihe, die bis ins Jahr 1990 zurückreicht, ein neues Kapitel erhalten – passend zum 35-jährigen Jubiläum der Reihe. Allerdings lässt der Leak viel Raum für Spekulationen, sodass definitive Aussagen derzeit nicht möglich sind.

Der Leak stammt von einem bekannten X-Nutzer namens Nash Weedle, der in der Nintendo-Community sowohl für zuverlässige als auch gelegentlich ungenaue Informationen bekannt ist. Sein neuester Hinweis ist jedoch alles andere als eindeutig. Er postete kürzlich ein Feuer-Emoji, gefolgt von einem Fleur-de-lis-Emoji und der Zahl 2. Viele interpretieren dies als Hinweis auf Fire Emblem und die Nintendo Switch 2, was auf ein neues Fire Emblem-Spiel für die kommende Konsole hindeuten könnte.

🔥⚜️2 — Nash Weedle 💎 (@NWeedle) March 23, 2025

Ankündigung eines neuen Fire Emblem-Spiels während der Switch 2 Direct?

Andere Interpretationen sehen mögliche Verbindungen zu Saints Row oder Kingdom Come Deliverance 2, wobei die Bedeutung des Feuer-Emojis in diesen Fällen unklar bleibt. Gerüchte über ein neues Fire Emblem-Spiel kursieren schon seit einiger Zeit. Es wäre nicht überraschend, wenn ein neues Hauptspiel oder ein Remake/Remaster angekündigt wird, da seit der Veröffentlichung von Fire Emblem Engage zwei Jahre und seit Fire Emblem: Three Houses sechs Jahre vergangen sind.

Alternativ könnte es sich um ein Spin-off wie Fire Emblem Warriors: Three Hopes handeln. Die Spannung steigt, und die kommende Nintendo Switch 2 Direct wird hoffentlich Klarheit bringen. Was denkst du über diese Gerüchte?

