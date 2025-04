Sega reagiert auf Mario Kart World – Überraschende Stellungnahme zum Rennspiel

Sega hat kürzlich auf die Ankündigung von Mario Kart World reagiert, indem es sein eigenes kommendes Rennspiel mit Maskottchen-Charakteren bewarb: Sonic Racing: CrossWorlds. Bereits im Januar, als die Nintendo Switch 2 erstmals präsentiert wurde, gab es Andeutungen auf ein neues Mario Kart-Spiel, doch erst in der neuesten Nintendo Direct konnten Spieler nun einen ersten Blick auf den Titel werfen.

Mario Kart World führt ein Open-World-Konzept in die langjährige Rennspiel-Reihe ein, mit riesigen Strecken, alternativen Routen und einem neuen Free Roam-Modus, der es Spielern ermöglicht, die farbenfrohe Spielwelt in ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Auch Sonics neues Rennspiel, Sonic Racing: CrossWorlds, das 2025 für mehrere Plattformen erscheinen soll, bringt eigene Innovationen mit – darunter spezielle Portale, die während des Rennens verschiedene Streckenverläufe ermöglichen.

Die Vorstellung von Mario Kart World hat weltweit große Resonanz ausgelöst, und selbst Sega hat sich jetzt zu der neuen Konkurrenz geäußert. In einem Tweet vom 2. April bezeichnete das offizielle Sonic the Hedgehog-Konto den Tag als einen „großen Tag für weltumspannende Rennspiele“ und warb damit, das Sonic Racing: CrossWorlds „das EINZIGE kommende Kart-Rennspiel ist, das ihr mit Freunden auf allen euren Lieblingsplattformen spielen könnt“.

Big day for worldly racing games!

Anyway, get ready for the ONLY upcoming kart racer you can play with your friends around the world across all your favorite platforms: Sonic Racing: CrossWorlds! pic.twitter.com/sV1IwKS5hM

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 2, 2025