Marvel Rivals Season 2: Krakoa-Map & Hellfire Gala-Theme durch Leak enthüllt

Ein kürzlicher Leak zu Marvel Rivals verrät, dass Spieler bald die Heimat der Mutanten betreten dürfen – die lebendige Insel Krakoa. Inspiriert von der Krakoan-Ära der X-Men-Comics wird die Map in Season 2 debütieren und das Gameplay mit neuen Dynamiken bereichern. Doch das ist längst nicht alles, was das nächste Update bereithält.

Seit seinem Release Ende 2024 hat sich Marvel Rivals erfolgreich im Hero-Shooter-Genre etabliert – nicht zuletzt dank regelmäßiger Updates. Bisher wurden bereits neue Charaktere wie das Fantastic Four-Team hinzugefügt, und die Spekulationen über weitere Helden und Schurken in Season 2 nehmen zu. Ein aktueller Leak des Twitter-Nutzers RivalsInfo gibt nun erste Einblicke.

Der Leak zu Marvel Rivals enthüllt eine neue Begrüßungsnachricht im Spiel, die auf die Krakoan-Ära anspielt – eine Schlüsselphase der X-Men-Geschichte. Zwar sind bereits Ikone wie Wolverine spielbar, doch viele bekannte Mutanten fehlen noch. Falls der Leak stimmt, könnten bald weitere legendäre Figuren folgen.

There's no doubt about it—the Krakoan Era is legendary, a treasure trove of countless masterpieces and brilliant creative sparks.

— RivalsInfo (@RivalsInfo) April 3, 2025