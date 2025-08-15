Black Myth: Wukong – Kommt jetzt das große DLC-Update?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Was auch immer Game Science gerade plant, es scheint groß zu werden. In den letzten Tagen brodelt es in den Black Myth: Wukong-Communitys, denn viele Spieler sind überzeugt: Ein neues Kapitel steht bevor. Ob es sich dabei um einen DLC, einen Teaser-Trailer oder sogar ein ganz neues Projekt handelt, ist unklar. Sicher ist nur: Die Erwartungen sind riesig.

Die Diskussionen auf Reddit zeigen, wie heiß die Stimmung ist. Viele hoffen auf eine Erweiterung mit frischen Bosskämpfen und neuen Gebieten. Andere spekulieren auf „Havoc in Heaven 2.0“ oder eine völlig neue Story-Kampagne. Game Science hat bisher keine offiziellen Details verraten und genau das befeuert die Spannung.

Kommt das nächste Soulslike-Highlight?

Einige Fans vergleichen Black Myth: Wukong es mit den größten Soulslike-Titeln und sehen in einem DLC die Chance, den Hype noch einmal neu zu entfachen. Besonders der Wunsch nach neuen Herausforderungen ist groß, denn laut vielen Spielern gab es seit Release kaum Titel, die an die Atmosphäre und das Gameplay herankommen.

Zusammengefasst:

Community hofft auf Ankündigung während einer Messe

Gerüchte über Story-DLC oder neue Spielmodi

Spekulationen zu Game Sciences nächstem Projekt basierend auf „Liaozhai Zhiyi“ (聊斋)

Ein Reddit-User will sogar gehört haben, dass Game Science an einem neuen Spiel auf Basis der klassischen chinesischen Monster-Geschichten arbeitet. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht und vielleicht bleibt es erstmal bei Spekulationen.

Ob DLC, Trailer oder komplett neues Spiel: Game Science scheint etwas Großes vorzubereiten. Wenn die Gerüchte stimmen, könnte Black Myth: Wukong bald wieder in aller Munde sein. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald sich Neuigkeiten auftun.