Assassin’s Creed Remake? Neue Hinweise machen Fans des Originals Hoffnung

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Seit Jahren wünschen sich Fans ein Remake des ersten Assassin’s Creed – und jetzt gibt es neue Hinweise, dass Ubisoft genau daran arbeiten könnte.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Aber mehrere aktuelle Aussagen und Entwicklungen bringen neue Bewegung in das Thema.

Auslöser für die Spekulationen ist vor allem, dass Ubisoft bereits vor einiger Zeit bestätigte, an mehreren Assassin’s-Creed-Remakes zu arbeiten. Das hatte Firmenchef Yves Guillemot schon früher angedeutet. Gleichzeitig richtet sich aktuell viel Aufmerksamkeit auf Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced, dessen Release für Juli angesetzt ist.

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Und genau das könnte erst der Anfang sein.

Warum gerade der erste Teil gute Chancen hätte

Für viele Fans gilt das ursprüngliche Assassin’s Creed von 2007 als naheliegendster Kandidat.

Warum? Weil das Spiel zwar Kultstatus hat, spielerisch aber heute deutlich angestaubt wirkt.

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Vor allem:

repetitive Missionen

eingeschränkte Nebenaktivitäten

veraltete Kampfmechaniken

gelten bis heute als Schwachstellen.

Ein Remake könnte genau dort ansetzen und Altairs Abenteuer modernisieren, ohne die Atmosphäre des Originals zu verlieren.

Gerade nach den technischen Sprüngen der neueren Spiele wäre das ein spannendes Projekt.

Hinweise mehren sich

Neue Spekulationen entstanden auch, weil Ubisoft zuletzt verstärkt über die Pflege älterer Serienteile sprach und betonte, ältere Spiele seien weiter wichtig für die Marke.

Für viele Fans klingt das wie ein möglicher Teaser.

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Dazu kommt: Wenn Black Flag Resynced erfolgreich wird, dürfte das die Chancen weiterer Neuauflagen massiv erhöhen.

Ein Remake des ersten Teils wäre dann fast logisch.

Aber Vorsicht: Noch ist es nur ein Gerücht

Wichtig bleibt: Aktuell gibt es keine offizielle Ankündigung für ein Assassin’s-Creed-1-Remake.

Bislang basiert alles auf Hinweisen, Aussagen und Spekulationen.

Und genau deshalb sollte man die Meldung auch als das sehen, was sie derzeit ist:

Ein interessantes Gerücht – nicht mehr.

Warum Fans trotzdem hoffen dürfen

Trotzdem wirkt die Idee realistischer als noch vor ein paar Jahren.

Ubisoft setzt wieder stärker auf bekannte Marken, Remakes sind erfolgreicher denn je – und der Serienursprung wäre ein naheliegender Kandidat.

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Sollte Altair tatsächlich zurückkehren, könnte das eines der spannendsten Projekte der Reihe werden.

Und genau deshalb beobachten Fans gerade jedes neue Ubisoft-Signal ganz genau.

In diesem Artikel geht es um PC-Anforderungen des Spiels, die nicht übertrieben ausfallen

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