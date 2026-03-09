The Division 2 bricht seinen eigenen Rekord und fast 600 Prozent mehr Spieler sind der Grund

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In den Tagen vor der Roadmap-Ankündigung verzeichnete The Division 2 auf Steam rund 3.500 gleichzeitige Spielende. Zahlen, die für einen sieben Jahre alten Live-Service-Shooter in etwa dem entsprechen, was zu erwarten ist. Dann veröffentlichte Ubisoft am 3. März 2026 die Jubiläums-Roadmap zum zehnjährigen Franchise-Bestehen. Am 6. März wurden 18.393 gleichzeitige Steam-Spielende gezählt, ein neuer Allzeitrekord für den Titel auf Valves Plattform. Am 7. März fiel dieser Rekord bereits wieder: 23.563 Spielende gleichzeitig.

Das entspricht einem Anstieg von fast 600 Prozent innerhalb weniger Tage. Noch dazu ließ der Roadmap-Livestream zeitgleich über 37.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch zu.

Warum die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind

Steam ist nicht die Haupt-Heimat von The Division 2 auf dem PC. Der Titel erschien 2019 zunächst exklusiv über den Ubisoft-Launcher und kam erst mehr als drei Jahre später auf Steam. Die überwiegende Mehrheit der PC-Spielenden läuft deshalb noch immer über den Ubisoft Connect Launcher, dessen Zahlen nicht öffentlich einsehbar sind. Die Steam-Zahlen bilden also nur einen Bruchteil der tatsächlichen Spielerbasis ab. Trotzdem ist der Trend eindeutig: Das Interesse an The Division 2 ist durch die Roadmap wieder geweckt worden, auf einem Niveau, das die Community seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Was die Roadmap verspricht

Der Grund für den Ansturm ist das, was Ubisoft für Jahr 8 angekündigt hat. Season 1 namens Rise Up startet am 1. April und bringt neue Inhalte rund um die Black-Tusk-Fraktion. Crossplay zwischen PC, PlayStation und Xbox wird erstmals eingeführt. Ein neuer Incursion-Modus führt Spielende in ein von Feinden übernommenes Wasserkraftwerk. Der Survivors-Modus kehrt als vollständig überarbeitetes Extraction-Erlebnis zurück, diesmal in einem schneebedeckten Washington D.C. Die Classified Assignments, bei Veteranen beliebt wegen ihrer Endgame-Belohnungen, sind ebenfalls zurück.

Als größter Brocken steht ein vollwertiger DLC im Central Park an, einem Ort, der im ersten Division als Massengrab der Seuche beschrieben wurde und bislang nie begehbar war.

