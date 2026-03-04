The Division wird 10 und Ubisoft schlägt mit der größten Roadmap seit Jahren zurück

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Am 7. März 2016 erschien das erste Tom Clancy’s The Division. Zehn Jahre später nutzt Ubisoft diesen Jubiläumstag für eine der umfangreichsten Roadmap-Ankündigungen, die das Spiel je erhalten hat. Massive Entertainment präsentierte im Rahmen eines eigenen Showcase-Livestreams das komplette Jahr-8-Programm für The Division 2. Das Ergebnis: Crossplay zwischen allen Plattformen, ein neuer Schwierigkeitsmodus, ein vollwertiger DLC und eine Jubiläumssaison, die ab sofort läuft.

Was die Anniversary Season bietet

Die Jubiläumssaison läuft vom 3. März bis zum 2. April 2026 und bringt mehrere sofort verfügbare Inhalte. Das Herzstück ist der neue Realism Mode, der in der Erweiterung Warlords of New York aktiviert werden kann. Er entfernt die meisten HUD-Elemente, deaktiviert die passive Gesundheitsregeneration und erhöht die Treffergenauigkeit der Gegner deutlich. Das Spiel verwandelt sich damit von einem Looter-Shooter in eine taktische Erfahrung, die an klassische Hardcore-Shooter erinnert.

Warlords of New York ist während der Jubiläumssaison für alle Division-2-Besitzenden kostenlos spielbar. Zusätzlich erhält das Basisspiel ein visuelles Upgrade mit verbesserten Licht-, Schatten-, Nebel- und Reflexionseffekten auf PC und Konsolen.

Crossplay, neuer Modus und Central Park DLC

Nach der Jubiläumssaison geht es direkt weiter. Ab dem 1. April startet die Season namens Rise Up mit dem Fokus auf die Fraktion Black Tusk. Neue exotische Waffen, Änderungen am Ausrüstungs-Meta und ein überarbeitetes PvP-System sollen Veteranen und Rückkehrer gleichermaßen ansprechen. Der neue Modus Survivors bringt ein Extraction-Element ins Spiel, bei dem Agenten Ressourcen sammeln und sicher exfiltrieren müssen.

Crossplay zwischen PC, PlayStation und Xbox soll im Laufe des Jahres eingeführt werden, Cross-Progression bleibt laut Ubisoft noch unkommentiert.

Als größter Brocken der Roadmap steht ein vollwertiger DLC rund um den Central Park im Kalender, geplant für das zweite Quartal 2026. Er soll neue Story-Missionen, ein neues Gebiet und frische Endgame-Ausrüstung mitbringen. Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt.

