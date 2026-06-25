Was plant Nintendo? Unglaubliche 121 Milliarden Yen fließen in ein neues Entwicklungszentrum

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat den Bau für ein neues Gebäude mitten in Kyoto angekündigt. Darin soll ein Entwicklungszentrum mit dem Namen Technology Development Center entstehen. Es soll in Zukunft als Basis für die Entwicklung von neuer Hardware- und Software dienen. Die Investitionssumme beträgt 121 Milliarden Yen (650 Millionen Euro). Damit handelt es sich um eines der größten Ausgaben für eine Infrastruktur in der Geschichte von Nintendo. Das Gebäude soll schon im März 2029 fertiggebaut sein.

Die Pläne sind gewachsen

Die Fläche auf der das Gebäude gebaut wird wurde von Nintendo schon im Jahr 2022 von der Stadt abgekauft. Ursprünglich plante das japanische Unternehmen ein viel kleineres Endwicklungszentrum mit einer Fläche von 38.000 Quadratmetern. Dieses hätte schon Ende 2027 fertiggebaut sein sollen. In der Zwischenzeit hat Nintendo aber die Pläne erweitert. Nun soll das Technology Development Center eine Gesamtfläche von 49.000 Quadratmetern nutzen. Nicht nur zahlreiche oberirdische, sondern auch ein unterirdisches Stockwerk ist geplant. Das Gebäude wird nicht nur klassische Büroflächen bieten. Auch Entwicklungsserver und weitere Technik sollen darin untergebracht werden.

Die Zukunft von Nintendo

Nintendo befindet sich in einer Phase in welcher Entwicklungsstrukturen ausgebaut werden. Der Präsident des Unternehmens Shuntaro Furukawa hat bereits mehrfach betont, dass die internen Entwicklungskapazitäten erweitert werden sollen. Dies gehöre neben Übernahmen von fremden Entwicklungsstudios zu den wichtigsten strategischen Zielen für die Zukunft. Die Erweiterung wird von Nintendo aufgrund des steigenden Bedarfs an Entwicklungsressourcen für künftige Projekte begründet.

Nintendo gewinnt

Bei Nintendo läuft es offenbar sehr gut. Während alle anderen Technologie- und Videospielunternehmen in den vergangen Jahren Personal abbauen, sowie dessen Investitionen reduzieren mussten, setzt Nintendo weiterhin auf Wachstum und baut dessen Entwicklungsressourcen aus. Nintendo hat momentan über 8.600 Mitarbeiter und gehört zu den finanzstärksten Unternehmen in der Videospielbranche.

Mit dem neuen Technology Development Center zeigt Nintendo, dass die Zukunft für Konsolen, Videospielen, sowie technischen Innovationen aus Japan für die Zukunft gesichert ist. Wir sind gespannt was alles für kreative Ideen aus dem neuen Gebäude kommen werden.

Quelle: nintendo.co.jp