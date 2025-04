Shuntaro Furukawa: Switch 2-Nachfrage in Japan übertrifft alle Erwartungen

Mit der Switch 2 hat Nintendo einen gewaltigen Hype ausgelöst, besonders in Japan. Wie Präsident Shuntaro Furukawa nun via X.com (vormals Twitter) mitteilte, ist die Nachfrage nach der neuen Konsole deutlich höher als selbst intern erwartet. Und das, obwohl man mit starkem Interesse gerechnet hatte.

Bereits am 2. April startete Nintendo im japanischen My Nintendo Store ein Vorbestellsystem per Lotterie. Die Bewerbung für eine Konsole lief über ein Losverfahren und die Zahlen sind beeindruckend.

Switch 2-Vorbestellung in Japan: 2,2 Millionen Bewerbungen, viel mehr als geplant

Bis heute sind mehr als 2,2 Millionen Anträge auf eine Switch 2 in Japan eingegangen. Diese Zahl übersteigt deutlich die Menge, die Nintendo bis zum offiziellen Launch am 5. Juni 2025 über den eigenen Store ausliefern kann. Wer sich also Hoffnung auf eine Konsole über die erste Verkaufsrunde gemacht hat, wird höchstwahrscheinlich leer ausgehen.

Doch Nintendo reagiert: Alle Teilnehmer, die bei der ersten Verlosung leer ausgehen, werden automatisch für die zweite Verkaufsrunde vorgemerkt. So erspart man den Nutzern eine erneute Anmeldung. Trotzdem gibt das Unternehmen zu, dass auch die zweite Runde die große Nachfrage kaum abdecken wird.

Produktionskapazitäten sollen erhöht werden

Als direkte Reaktion auf das enorme Interesse kündigte Furukawa an, dass man die Produktionskapazitäten schnellstmöglich erhöhen wolle. Ziel sei es, die Nintendo Switch 2 in den kommenden Monaten flächendeckend verfügbar zu machen, allerdings ohne konkreten Zeitrahmen.

Ab dem 24. April sollen außerdem japanische Händler mit eigenen Vorbestellverfahren starten. Ob es dabei ebenfalls zu einer Lotterie kommt oder das klassische „First come, first serve“-Prinzip gilt, bleibt abzuwarten. Selbst die Speicherkarten für die kommende Nintendo-Konsole sind in Japan ausverkauft! Die Switch 2 ist in Japan deutlich günstiger, als bei uns in Mitteleuropa. Allerdings gibt es einen Haken, solltest du einen Import einplanen.

Nintendo Switch 2 in Österreich kaufen? Wer bei uns eine Switch 2 zum Start ergattern möchte, musste schnell sein. Kurz nach Enthüllung der Switch 2 startete Amazon, MediaMarkt, Libro und Co seine Bestellungen. Obwohl der Online-Riese keine Vorbestellung für die Switch 2 mehr entgegen nimmt – auf Einladung, sieht es bei MediaMarkt.at und Libro.at anders aus. Dort kann man aktuell noch Switch 2-Konsolen vorbestellen (Lieferung ab Veröffentlichungsdatum 5. Juni 2025).