Fans können aufatmen: Star Wars Jedi geht nach Teil 3 auch noch weiter
Respawn Entertainment beruhigt Fans und bestätigt: Die Zukunft von Star Wars Jedi endet nicht mit Teil 3.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Viele Fans gingen zuletzt davon aus, dass die Reihe nach Star Wars Jedi 3 enden könnte. Jetzt hat Respawn Entertainment allerdings noch einmal deutlich gemacht: Die Zukunft des Franchise ist längst nicht vorbei.
Das Studio bestätigte erneut, dass weitere Spiele im Star Wars Jedi-Universum geplant sind. Für Fans der Reihe ist das eine wichtige Nachricht, denn rund um die Zukunft von Cal Kestis und der gesamten Serie gab es zuletzt immer wieder Diskussionen.
Respawn Entertainment beruhigt die Community
Die Entwickler machten jetzt klar, dass die Reihe auch nach dem bereits bestätigten dritten Teil fortgesetzt werden soll. Damit reagiert das Studio indirekt auf die Sorgen vieler Fans, die eine klassische Trilogie mit endgültigem Abschluss erwartet hatten.
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Stattdessen scheint Respawn Entertainment deutlich langfristiger zu denken. Die Star Wars Jedi-Spiele gehören inzwischen zu den wichtigsten Projekten des Studios und sollen offenbar noch über Jahre hinweg weitergeführt werden.
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Gerade nach dem großen Erfolg der ersten beiden Spiele überrascht diese Entscheidung allerdings kaum.
Cal Kestis wurde zu einer der wichtigsten neuen Figuren
Vor allem Hauptfigur Cal Kestis entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem echten Fanliebling innerhalb des modernen Star Wars-Universums. Sowohl Star Wars Jedi: Fallen Order als auch Star Wars Jedi: Survivor wurden von Spielern und Kritikern überwiegend sehr positiv aufgenommen.
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Viele Fans sehen Cal mittlerweile sogar als eine der stärksten neuen Figuren der gesamten Disney-Ära. Genau deshalb wünschen sich zahlreiche Spieler schon länger, dass die Geschichte nicht einfach nach drei Spielen endet.
Ob Cal Kestis auch in zukünftigen Teilen die Hauptrolle spielt, bleibt aktuell zwar offen. Klar scheint aber bereits jetzt: Respawn Entertainment will die Reihe langfristig weiter ausbauen.
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