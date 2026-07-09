Apex Legends bekommt Cyberpunk Crossover und das sieht richtig stark aus

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Fans von Apex Legends dürfen sich schon bald auf eines der wohl spannendsten Crossover der vergangenen Monate freuen. Respawn Entertainment bringt gemeinsam mit CD Projekt RED die Welt von Cyberpunk nach Apex Legends. Bereits ab dem 14. Juli startet das zeitlich begrenzte Event und bringt nicht nur jede Menge neue Skins mit, sondern verändert auch das Gameplay.

Night City hält Einzug

Während des Events verwandelt sich die Map E-District in eine Version von Night City. Neonlichter, holografische Werbetafeln und viele bekannte Cyberpunk-Elemente sollen für die passende Atmosphäre sorgen. Dazu kommen zwei neue Cyberware-Mods. Mit Sandevistan bewegt ihr euch blitzschnell über die Map, während Blackwall Breach euch kurzzeitig ins Netz schickt und anschließend einen EMP auslöst.

Besonders spannend dabei ist die neue Cyberpsychose-Mechanik. Wenn ihr eure Cyberware zu oft nutzt, verliert ihr die Kontrolle und werdet zu einer extrem schnellen Nahkampfmaschine. Dafür müsst ihr aber auf Waffen, Fähigkeiten und Schilde verzichten. Genau solche Ideen bringen frischen Wind in Apex Legends und sind deutlich interessanter als nur ein paar neue Skins.

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Skins, Skippy und jede Menge Belohnungen

Natürlich dürfen auch neue Cosmetics nicht fehlen. Ihr dürft euch unter anderem auf neue Skins freuen, die von Cyberpunk 2077 und Cyberpunk Edgerunners inspiriert sind. Außerdem kehrt mit Skippy die wohl verrückteste sprechende Waffe aus Cyberpunk als Mythic Alternator zurück. Wie im Original hat Skippy wieder seinen ganz eigenen Charakter und wechselt sogar zwischen zwei verschiedenen Persönlichkeiten.

Während des Events könnt ihr außerdem Eddies verdienen und gegen verschiedene Belohnungen eintauschen. Das Event startet am 14. Juli und läuft bis zum 4. August.

Eines der besten Crossover seit Langem?

Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Event so umfangreich ausfällt. Viele Crossover bringen am Ende nur ein paar neue Skins mit sich. Hier steckt aber deutlich mehr dahinter. Eine überarbeitete Map, neue Gameplay-Mechaniken und Skippy als sprechende Waffe machen auf mich einen richtig genialen Eindruck.

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Ob das Event am Ende wirklich hält, was es verspricht, wird sich natürlich erst nach dem Start zeigen. Auf dem Papier gehört das Apex Legends x Cyberpunk Crossover für mich aber jetzt schon zu den spannendsten Events des Jahres.