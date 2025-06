Cyberpunk 2077: Hinweise auf eine zweite DLC-Erweiterung aufgetaucht

Obwohl CD Projekt Red mehrfach betont hat, dass Phantom Liberty die einzige Erweiterung für Cyberpunk 2077 bleiben wird, gibt es neue Hinweise darauf, dass möglicherweise doch ein zweites DLC in Entwicklung sein könnte. Fans haben auf der LinkedIn-Seite eines Entwicklers von Virtuos, einem Studio, das bereits an Update 2.2 für das Spiel mitgearbeitet hat, verdächtige Einträge entdeckt.

In diesem Beitrag geht es um Project Orion, den Cyberpunk 2077-Nachfolger.

Werbung

Was deutet auf ein zweites DLC für Cyberpunk 2077 hin?

Ein Senior Writer von Virtuos hatte in seinem Profil angegeben, dass er an neuen Nebenquests für ein kommendes DLC gearbeitet habe. Dabei erwähnte er, dass er bestehende Charakterstimmen analysiert habe, um neue Dialoge zu schreiben. Kurz nach der Entdeckung wurde dieser Eintrag jedoch wieder entfernt, was die Spekulationen weiter anheizt.

Virtuos ist ein bekanntes Studio, das oft als Co-Entwickler für große Projekte eingesetzt wird. Es half bereits bei der Überarbeitung der Benutzeroberfläche von Cyberpunk 2077 und könnte nun an einer neuen Erweiterung arbeiten. Falls CD Projekt Red tatsächlich ein weiteres DLC plant, wäre es denkbar, dass Virtuos einen Teil der Entwicklung übernimmt.

Was könnte das neue DLC beinhalten?

Da es bisher keine offiziellen Informationen gibt, bleibt unklar, ob ein zweites DLC tatsächlich erscheint. Falls doch, könnten neue Nebenquests, Charaktere und Gebiete hinzugefügt werden. Einige Fans spekulieren sogar über eine Erweiterung, die sich mit der Kolonisierung des Mondes beschäftigt – ein Konzept, das ursprünglich für das Hauptspiel geplant war, aber nie umgesetzt wurde.

Laut früheren Berichten hatte CD Projekt Red ursprünglich vor, den Mond als spielbare Location in Cyberpunk 2077 zu integrieren. Es gab sogar Konzeptzeichnungen und Kartenmaterial, die darauf hindeuteten, dass eine Stadt mit 58.000 Einwohnern auf dem Mond existieren sollte. Diese Idee wurde jedoch verworfen, da das Studio sich darauf konzentrieren musste, das Hauptspiel nach seinem holprigen Start zu verbessern.

Falls das zweite DLC tatsächlich in Entwicklung ist, könnte es sich um eine Story-Erweiterung handeln, die sich mit der Erforschung des Mondes oder einer neuen Fraktion in Night City beschäftigt. Alternativ könnte es auch neue Gameplay-Mechaniken oder zusätzliche Missionen für bestehende Charaktere bieten.

Hier erfährst du alles zum Update 2.2 für Cyberpunk 2077.