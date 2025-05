„Project Orion“: Der Cyberpunk 2077-Nachfolger nimmt Fahrt auf

Nach dem riesigen Erfolg von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty richtet CD Projekt Red den Blick nach vorn. Mit dem Codenamen „Project Orion“ entsteht derzeit der Nachfolger zum dystopischen Blockbuster. Die bisherigen Informationen versprechen eine massive Weiterentwicklung des Franchise.

Zwei Städte, ein neues Kapitel im Cyberpunk-Universum

Der bislang unter Verschluss gehaltene Nachfolger wird nicht mehr ausschließlich in Night City spielen. Stattdessen bringt „Project Orion“ eine neue, düstere Metropole ins Spiel, die vom Schöpfer des Cyberpunk 2077-Universums, Mike Pondsmith, als ein „Chicago gone wrong“ beschrieben wurde. Eine düstere Vision einer kaputten amerikanischen Stadt. Schon im ursprünglichen Spiel gab es Hinweise auf eine Zugverbindung zwischen Night City und Chicago, ein möglicher Teaser, der nun vielleicht Realität wird.

Werbung

CD Projekt Red setzt auf Unreal Engine 5

Technisch geht CD Projekt Red einen neuen Weg: Nach der hauseigenen REDengine wird „Project Orion“ erstmals auf der Unreal Engine 5 basieren. Das verspricht nicht nur eine visuell spektakuläre Welt, sondern auch ein dynamisches Gameplay, denn die realistischere KI und die bessere Performance sorgen für ein intensiveres Spielerlebnis. Die Entwicklung liegt in den Händen von CD Projekt Red North America, das sich aus Teams in Boston und Vancouver zusammensetzt. Zahlreiche Schlüsselpersonen aus dem Cyberpunk 2077-Team sind erneut mit an Bord, darunter Game Director Gabe Amatangelo und Narrative Director Igor Sarzyński.

Multiplayer kommt – erste Hinweise



Wie wir schon in einer News erwähnten, deuten erste Jobanzeigen darauf hin, dass Multiplayer-Funktionen Teil des Spiels sein könnten. Damit würde CD Projekt Red einen großen Schritt vom bisherigen Singleplayer-Fokus wagen, ein Schritt, den viele Fans seit dem ursprünglichen Release von Cyberpunk 2077 erwartet hatten.

Größer, düsterer, ambitionierter

Aktuell befindet sich „Project Orion“ noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Ein konkreter Release-Zeitraum steht nicht fest, aber Brancheninsider rechnen jedoch mit einer Veröffentlichung frühestens im Jahr 2027. Grund dafür sind sowohl der Umfang des Projekts als auch parallele Großproduktionen wie The Witcher 4. CD Projekt Red scheint aus den Lehren der Vergangenheit gelernt zu haben. Während Cyberpunk 2077 einen holprigen Start hinlegte, entwickelte es sich durch kontinuierliche Updates und Erweiterungen zu einem gefeierten Rollenspiel. „Project Orion“ soll diesen Weg konsequent weitergehen, mit neuer Technologie, erweiterten Spielwelten und einem deutlich ambitionierteren Umfang. Eines ist klar, das nächste Kapitel der Cyberpunk-Saga steht bereit, größer zu werden als je zuvor.

Hier unsere Review zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty!